Crean la primera Iglesia Maradoniana en Puebla, México

PUEBLA, MÉXICO.- El poblado de San Andrés Cholula, ubicado en el estado de Puebla, México, se ha convertido en noticia mundial entre los amantes del fútbol luego de la creación de la primera Iglesia Maradoniana en el país azteca, un homenaje al fallecido astro del balón, Diego Armando Maradona.



Los seguidores de Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre, en México y el resto del mundo cuentan ahora con un centro ceremonial para rendirle tributo al eterno 10.

Ubicado a unos 14 kilómetros de Puebla, San Andrés de Cholula se convierte en el segundo sitio en el mundo para adorar al "D10S" argentino, ya que desde 1998 se había creado un lugar similar en Rosario, Argentina.



La Iglesia Maradoniana mexicana se encuentra ubicada a unas calles de la Virgen de los Remedios, un templo católico situado en la cima de la Gran Pirámide de Cholula.



Al ingresar a este "sagrado lugar" para los amantes del fútbol y fanáticos de Maradona, se puede entrar en una dimensión futbolística única, en donde el camino hacia "el altar" es de pasto sintético acompañado de tapetes en forma de balón, mientras que en los laterales se ubican las sillas para los feligreses, las cuales están decoradas con camisetas de diferentes equipos y selecciones nacionales del mundo.



En cuanto a la parodia del viacrucis tradicional de la religión católica, en los muros de este recinto se muestran fotografías de alta escala en donde aparece Maradona hasta sus imágenes más emblemáticas como la de su reunión con Fidel Castro, Lionel Messi y el Papa Francisco.



Asimismo, se aprecian diferentes cuadros con portadas de periódicos que informaron sobre su muerte, logros y sus más épicas actuaciones.

No va en contra de ninugna religión

El creador y fundador de la Iglesia Maradoniana, Marcelo Buchet, manifestó que esta idea la traía en la cabeza desde hace muchos años, pero se intensificó y comenzó la planeación de este espacio ante la muerte del astro argentino por una insuficiencia cardíaca aguda, la cual le generó un edema pulmonar.



"Como estamos muy faltos de identidad, los argentinos no tenemos de donde agarrarnos y creo que entre Maradona y mi madre, no tenía otra causa; por ejemplo para los mexicanos la Virgen de Guadalupe, para mí, Maradona es lo más importante", declaró el argentino nacionalizado mexicano llegado hace 20 años a este país.



Asimismo, resaltó que la Iglesia Maradoniana no va en contra de ninguna religión y aseguró que ahí los fanáticos del fútbol "pueden acudir con un sacerdote a realizar bodas, bautizos o primeras comuniones".

Tras su apertura esta semana, el lugar ha tenido buena respuesta de los asistentes y tanto aficionados como curiosos pasan por ahí y "elevan sus oraciones", admiran las imágenes y tienen "momentos de reflexión" en el santuario dedicado al icónico futbolista argentino.