"Denunciamos que el italiano quería matarlo y no nos hicieron caso": hermano de Juan de Dios Flores

CHOLUTECA, HONDURAS.- Más reacciones continúan saliendo a la luz tras el doble crimen que mantiene consternado al municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, al sur del país. Uno ocurrido el miércoles y el otro el jueves en horas de la noche.



El anciano Juan de Dios Flores fue el primero en fallecer tras ser atacado a golpes por el italiano Giorgio Scanu, quien residía en dicho municipio desde hace algunos años y que según versiones de sus parientes, se enfureció porque le cortó una planta de su propiedad.

VEA: Videos muestran ira y destrucción durante ataque contra Giorgio Scanu



Solo un día después, una turba enfurecida acudió hasta la vivienda del extranjero y lo mató a pedradas, machetazos y golpes, causando toda clase de reacciones.



José Ananías Méndez, hermano de Juan Flores, detalló la mañana de este viernes que como familiares alertaron a las autoridades que el italiano iba a matar a su pariente, pero hicieron caso omiso.



Don José es pastor evangélico y se acercó al lugar de los hechos montado en su caballo, ahí contó lo que pasó horas antes de las dos pérdidas humanas y recalcó que la policía no actuó de forma oportuna.

ADEMÁS: Cuñado de Giorgio Scanu: "Estamos impactados, no sé por qué actuaron así"

Inoperancia

"Nosotros denunciamos al italiano porque mi hermano le cortó unas flores y él dijo que lo iba a matar. Lo anduvo persiguiendo y después mi hermano desapareció, ya a las horas lo encontramos muerto", lamentó el hombre también de avanzada edad.

Méndez explicó que aunque no justifica que su hermano haya tomado algo del jardín del extranjero, el solar no estaba cercado y su hermano "estaba enfermo" y no tenía el conocimiento de lo que hacía.

"Mi hermano quería una florecita y al intentar arrancarla quebró la ramita y así la dejó, entonces eso le molestó a él y lo anduvo buscando todo un día con un bate y publicando que él era quien lo mataba", detalló.

VEA: "Se pudo evitar asesinato de italiano": alcalde de Santa Ana de Yusguare

El hermano de la víctima también sumó su voz a las decenas de versiones que indican que el ciudadano extranjero había tenido enfrentamientos con otros lugareños, pues no permitía que nadie se acercara a su residencia. "Mi hermano era enfermo, pero el hechor era más enfermo que mi hermano, porque mi hermano no le hacía perjuicios a nadie", aseguró.



"Se pensaba que mi hermano era un perro, la policía no nos hizo caso y solo siguió con el papeleo que estaban haciendo, pero era un ser humano, valor tenía mi hermano y valor tenía el varón que murió", agregó.

Además, aseguró que siempre sostuvo una relación cercana con Juan Flores, a pesar de que él vivía en situación de calle.

VEA TAMBIÉN: Exclusiva: Así quedó la casa del italiano Giorgio Scanu, asesinado por una turba en Yusguare

No buscaban venganza

Al ser cuestionado por el asesinato del verdugo de su hermano, dijo que no está de acuerdo en que se le haya quitado la vida, pero reconoció que era algo esperado por el pueblo.



"Yo soy pastor evangélico, mi hermano caminaba en la calle y dormía en cualquier lado, no estoy de acuerdo en que el señor haya muerto, pero la gente se volcó con mi hermano. Espero que las autoridades hagan justicia en el caso", enfatizó.



Don José Ananías finalmente contó que la policía detuvo a seis personas de su familia para efectos de investigación y aseguró que hará lo posible para interceder por ellos.

LE PUEDE INTERESAR: Caso Giorgio Scanu: claves del brutal crimen de un italiano en Santa Ana de Yusguare