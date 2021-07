"Se pudo evitar asesinato de italiano": alcalde de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS.- El brutal asesinato del italiano Georgio Scanu, ocurrido el 8 de julio en el municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, no solo ha consternado al país, sino también a la comunidad internacional por la violencia, saña y la lentitud de las autoridades para evitar el crimen.



Alguien que cuestionó enfáticamente el proceder de los elementos de la Policía Nacional en ese sector del país, fue Mauricio Turcios el alcalde del municipio donde ocurrieron los hechos, quien dijo que todo se pudo haber evitado si se hubiera actuado a tiempo.

Scanu era acusado de haberle dado muerte a un adulto mayor en situación de calle, identificado como Juan de Dios Flores, quien presuntamente habría desatado su ira al cortar un árbol de su jardín sin su permiso, por lo que en un afán de venganza, una turba enfurecida asesinó al extranjero en su propia vivienda.



"Lastimosamente un pueblo tan tranquilo, tan noble, se encuentra en esta situación porque un error desencadenó otro error, son cosas que se pudieron haber evitado fácilmente. Esto nunca se había visto aquí", comenzó diciendo el edil durante una entrevista con un canal local.



El alcalde de Santa Ana de Yusguare comentó que tras darle sepultura al adulto mayor, sus familiares acudieron a la estación policial y les reclamaron la falta de acción para detener al italiano, presunto responsable del crimen, pero no hubo una respuesta efectiva por parte de los uniformados.

"Todavía se escucha ahí (en los videos) 'agárrenlo, arréstenlo, porque sino nosotros vamos a hacer justicia por nuestras propias manos' eso les llevó casi un lapso de cuatro horas en ese dilema ¿por qué no pudieron venir y evitar lo que pasó?", cuestionó.



Turcios dijo que la Policía pudo haber hecho algo y aseguró que nunca debieron esperar a que la turba se detuviera de golpear y herir a Giorgio, pues evidentemente eso no iba a pasar.

Sobre la actitud del italiano

Tras el crimen se conoció que Juan de Dios Flores no fue el único hondureño que había sufrido ataques a manos del extranjero, pues aseguran que una fémina también fue herida hace algún tiempo, por presuntamente haber tocado su jardín.



Ante estas versiones, el alcalde confirmó que el italiano tenía problemas con los lugareños, pues aseguró que "ya había baleado a un muchacho y tampoco permitía que pasaran por enfrente de la acera de su casa... era prohibido, entonces la gente sentía que la Policía no los protegía".



"Él solo vivía en el municipio, pues se casó con una mujer originaria de aquí, pero ella trabaja en Tegucigalpa y no tenían negocios ni otras ocupaciones en la zona", concluyó Turcios, quien espera que la calma regrese a su pueblo.

