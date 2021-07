VIDEO: Príncipes William y Harry develan estatua de la princesa Diana

LONDRES, INGLATERRA.- Los príncipes William y Harry develaron una estatua de su madre, la princesa Diana, en el que habría sido su 60 cumpleaños este jueves en una pequeña y breve ceremonia en el Palacio de Kensington en Londres.



La familia de Diana se unió a los dos hermanos para la ceremonia en el Jardín Hundido del palacio, un lugar en el que la princesa una vez encontró consuelo.

Fue la primera vez que los hermanos aparecieron juntos en público desde el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe.



Más tarde, emitieron una declaración conjunta en la que describieron la fuerza y ​​el carácter de su madre como "cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo".



"Todos los días, deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado", dijeron los príncipes.

