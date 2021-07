Jamie Lynn Spears sobre declaraciones de Britney: "Siento que puedo seguir su ejemplo"  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Durante su declaración ante la corte, Jamie Lynn Spears -la hermana menor de Britney- rompió el silencio sobre lo que en realidad pasaba en la familia y su relación durante estos 13 años.



“Pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por si misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto. Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo", aseguró Lynn en unos videos publicados en sus historias de Instagram.

"Creo que está muy claro que desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. Quiero decir, es mi maldita hermana mayor, por encima de toda esta mierda", recalcó Lynn bastante molesta por las constantes críticas por nunca hablar sobre la tutela de Britney.



"Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con una etiqueta en una plataforma pública. Pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera dicha etiqueta, y la apoyaré mucho después", refiriéndose al movimiento #FreeBritney.

De igual manera, Lynn aseguró sentirse orgullosa de Britney por haber solicitado un nuevo abogado y dijo que desde hace varios años se lo había sugerido.

Captura de video donde Lynn Spears habla sobre su hermana.

Pelea por tutela

La semana pasada inició una nueva etapa en el juicio por la tutela de Britney. Jamie Spears, su padre, ha estado a cargo de la cantante desde 2008.



Desde entonces la cantante no ha podido estar a cargo de sus hijos, de su carrera o de su dinero.

Desde 2019, Britney solicitó que su padre dejará de ser su tutor para poder vivir una vida normal. Esta semana la cantante de "Baby one more time" rompió el silencio sobre lo que ha vivido los últimos años.



"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante en una intervención telefónica en un juzgado de Los Ángeles llena de declaraciones contundentes como: "no soy feliz", "no puedo dormir" y "lloro todos los días".

