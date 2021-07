"Una persona como él no puede llegar al Congreso": Saraí Espinal arremete contra Miguel Caballero Leiva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista hondureña Saraí Espinal lanzó un fuerte mensaje contra el presentador Miguel Caballero Leiva a través de sus redes sociales.



Espinal dijo contundentemente que "una pesona como él no puede llegar al Congreso Nacional", en alusión a las pretensiones que él tiene de aspirar a un curul en el hemiciclo, en las próximas elecciones de noviembre.



La comunicadora utilizó su cuenta de Twitter para recordar la ocasión en la que Caballero Leiva hizo un comentario burlesco cuando abordó el tema de la pérdida del primer hijo de Saraí y escribió: "Se burló de la muerte de mi bebé y al pedir explicaciones dijo que 'era una joda de farándula', ¿se imaginan teniendo poder lo que puede hacer?", cuestionó.

En el video, el reconocido comunicador de espectáculos y fundador de los Premios Extra, declaró: "Si se le cayó, se le cayó (el bebé) y no lo pudo recoger", desatando risas entre sus compañeros.



En aquel momento, Saraí reconoció que sus declaraciones le afectaron bastante, pues ella aún se encontraba viviendo el luto en compañía de su esposo, el teniente José Coello.



La reciente publicación de la presentadora de noticias se viralizó entre los hondureños, por lo que ella quiso dejar en claro que su comentario no estaba condicionado por las preferencias sexuales que él ha reconocido abiertamente, por lo que no se trataba de un acto de discriminación, sino en contra de sus actos.



"No estoy en contra de las personas de la diversidad sexual, estoy en contra de él", finalizó.

EL HERALDO contactó a Miguel Caballero Leiva para conocer su versión, pero el famoso presentador dijo que "prefería no comentar".

