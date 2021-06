Taylor Swift anuncia nueva versión de "Red" con 30 canciones  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cantante estadounidense Taylor Swift anunció que estrenará una nueva versión de "Red" con 30 canciones y algunas serán inéditas.



Swift lo anunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto y un emotivo mensaje.



"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para los desconsolados. Se mueve en un eje diferente, a una velocidad diferente. El tiempo retrocede y avanza fugazmente. Imaginar tu futuro siempre puede llevarte a un desvío al pasado. Y todo esto es para decir que el próximo álbum que lanzaré es mi versión de Red", escribió Taylor en el post.

"Musical y líricamente, Red se parecía a una persona con el corazón roto. Estaba por todo el lugar, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera encajaban al final. Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por los recuerdos del pasado", agregó.



"A veces necesitas hablarlo una y otra vez para que realmente se termine. Como tu amigo que te llama en medio de la noche hablando y hablando de su ex, no podía dejar de escribir. Esta será la primera vez que escuchen las 30 canciones que debían ir en rojo", concluyó la cantante.



Además, anunció que incluso habrá un canción con 10 minutos de duración.

