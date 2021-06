Niña argentina de cinco años tiene tres días raptada por supuesta narcovenganza

SAN LUIS, ARGENTINA.- Una niña de cinco años llamada Guadalupe Belén Lucero fue raptada el pasado lunes mientras se encontraba jugando en una calle de la ciudad de San Luis, Argentina.



Han pasado tres días desde el momento del secuestro y aún no hay indicios del por qué del hecho, aunque la mamá de la menor Yamila Cialone, dijo tener "un presentimiento de lo que pasó, pero no lo puedo decir hasta que Guada esté conmigo y, entonces, voy a aclarar las cosas".



VEA: Asesinan a un periodista en el sur de México, segundo en 2021



Desde el momento de la desaparición la Policía del país argentino ha ejecutado 141 allanamientos, pero sin resultados.



Este jueves, en tanto, se conoció que los papás de la menor fueron llamados por la Justicia a ampliar su declaración testimonial.



Por su parte, el abogado que lleva el caso dijo que: "se descarta que se haya perdido y la hipótesis del accidente, casi por lógica. De la forma que se ha hecho los rastrillajes indican que eso no sucedió de esa manera", y agregó: el juez evalúa ofrecer una recompensa.



A medida que pasan las horas, el juez penal N.º 2 de San Luis -que interviene en la causa, Ariel Parrillis- considera con mayor seriedad una hipótesis, un posible ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo.



ADEMÁS: Encuentran cadáver de un padre que se ahogó tras salvar a sus hijos en Texas



“Hay una persona muy relevante del entorno de la nena que acercó a nosotros esta teoría que indica que la desaparición tendría que ver con un ajuste de cuentas relacionado con la droga porque uno de los familiares más cercanos a ella es adicto. No hay mucho más detalle al respecto por el momento porque es materia de investigación. Es algo que llegó a nosotros aunque primero que nada está el hecho de encontrar sana y salva a Guadalupe. Es la prioridad y después vamos a investigar esto”, explicó una fuente a medios argentinos.



DE INTERÉS: Dentro de un camión y a punto de morir por el calor rescatan a 33 migrantes en Texas