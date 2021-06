Así podría ser el traje de Natalie Portman en Thor: Love and Thunder  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Muchos se sorprendieron al saber que Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, sería quien asumiría el manto de Thor y levantaría el martillo en esta cuarta entrega de la película de Marvel.



Desde entonces todos se mantienen expectantes ante cualquier filtración de Thor: Love and Thunder, desde las fotografías que publican los actores y hasta una imagen del set de grabación.

LEA: Estas son las películas de Marvel que vienen después de 'Avengers: Endgame'



En esta ocasión una postal de una camiseta ha generado emoción entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.



Se difundieron algunas fotos de las prendas entregadas a la producción de la película, de acuerdo con CBR. En una de las camisetas aparecen Mighty Thor, Thor y Valkyria.

VEA: FOTOS: Famosas que sufrieron anorexia y otros problemas alimenticios



La cuenta Thor: Love and Thunder News publicó las imágenes que tienen muy emocionados a los seguidores. Hasta el momento nadie de la producción ha desmentido o verificado esta información.

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar