Cuatro muertos deja brutal tiroteo en una casa de Chicago  

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.-Una discusión en una casa en el sur de Chicago el martes por la madrugada culminó en un tiroteo que dejó muertas a cuatro mujeres y heridas a otras cuatro personas, dijo la policía.



El tiroteo ocurrió a las 5:42 de la mañana en el barrio de Englewood, dijo la policía, que añadió que no se habían hecho arrestos. Las autoridades tenían pocos detalles sobre las víctimas, pero parece que ninguna era menor de edad.



Los detectives seguían tratando de determinar si más de una persona hizo los disparos y estaban buscando testigos, dijo el portavoz policial Tom Ahern. Un niño fue rescatado de la casa y colocado en custodia protectora, dijo.

El tiroteo se produjo pocos días después que una mujer murió y otras nueve personas resultaron lesionadas cuando dos hombres dispararon contra un grupo de personas que estaban en una acera en el sur de Chicago. La policía dijo que no se han realizado arrestos por ese incidente, uno de varios tiroteos el fin de semana en tres estados que causaron temores de que un aumento de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos pudiera continuar en el verano cuando se levanten las restricciones por la pandemia y más personas fraternizan.



Una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y la Northeastern University que sigue los tiroteos en masa —definidos como cuatro o más muertes, sin incluir al perpetrador— muestra que el tiroteo en Chicago es el 18vo asesinato masivo, 17 de ellos con armas de fuego, en lo que va de año en Estados Unidos.



Englewood ha sido una de las comunidades más violentas en Chicago por largo tiempo y el tiroteo se produjo cuando la ciudad registra más asesinatos este año en comparación con el mismo período del 2020. Hasta el 13 de junio se habían registrado 282 asesinatos en Chicago, comparado con 269 del mismo período del año previo.

Entre los cuatro heridos el martes estaban dos hombres baleados en la nuca. Un hombre de 23 años baleado en la espalda y una mujer con heridas no especificadas estaban en condición crítica, dijo la policía.