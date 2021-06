“Me dijo que iba al cine y le dije que se cuidara”: Madre de joven que murió en el Juan Pablo II

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Doña Ruth de Rivera, madre de Roger Antonio -una de las víctimas mortales del accidente registrado la madrugada de este viernes en el bulevar Juan Pablo II de la capital, asegura que su hijo no salía de noche y que ayer solo iba al cine.



"Salió a las 7:00 de la noche, se arregló, se bañó y me dijo 'voy al cine mamá, voy con mis amigas'. Yo no sabía quiénes eran. Me dijo que iba a regresar temprano porque la niña -su hija- tenía un examen en la escuela", relató doña Ruth a Hoy Mismo.

Hizo una última llamada

Sin imaginarlo, Roger se despidió de su madre. A las 11:40 de la noche la llamó desde el celular de una de sus amigas. La comunicación fue corta, únicamente quería informarle que iba de camino a casa.

"Me dijo que ya venía para la casa porque no llevó las llaves ni el celular, entonces le dije que yo le iba a abrir la puerta, porque no acostumbraba a salir de noche", contó.



Además, entre lágrimas agregó que "ayer me extrañó que me dijera que iba a salir tarde, él no tenía la costumbre de salir en la noche por la niña, porque él tenía a cargo a su hija".



Roger laboraba en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), desde hace tres años.

