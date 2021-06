Agente de Buba López: "Luis está en el radar del mercado portugués"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de su paso por la Liga de Naciones Concacaf y ganar el premio al mejor portero del certamen, Luis "Buba" López está bajo el interés de una liga europea y la mexicana, anunció este miércoles su agente, Gonzalo Clavijo.



El agente FIFA, Gonzalo Clavijo, representante del portero de Buba a través de la agencia PSP Soccer, habló con diario Diez y reveló a ese rotativo el interés del futbolista por renovar con "La Máquina", pues actualmente tiene el contrato vencido.



A falta de renovación, el arquero podría irse a jugar a Europa o a México porque hay clubes que muestran interés.



"Cuando él salió de los Ángeles FC, tenía varias opciones y un mercado que era bastante interesante para él era el mexicano y ese mercado está interesado nuevamente por él", dijo Clavijo.



"Luis está en el radar del mercado portugués, últimamente ese es uno de los que está interesado en él", anunció sin dar detalle de qué equipo sería.

Ofertas sin concretar

Gonzalo Clavijo dejó claro que aún no hay ofertas concretas, pero los diálogos van avanzando.



"Previo a una oferta se da un diálogo y esas conversaciones van avanzando bajo los principios que todas las partes estén de acuerdo, son muy pocos los casos donde se ve alguien que hay información concreta y se está trabajando para esas oportunidades mucho intercambio", aclaró.

Real España

La Máquina no puede dejar perder a Buba, pues ahora es un arquero de clase mundial que podría aportarle mucho al club y a la selección, pero su renovación no se ha dado.



"La realidad que Buba no es la primera vez que está sin contrato en Real España y ya renovamos la primera vez, este no es un territorio nuevo, te puedo decir que existe un buen diálogo entre el Real España y mi persona de varios años", concluyó.



