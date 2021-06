Facundo Caballero: "Decir que soy gay en televisión y que te den un trabajo cuesta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Apenas tenía 15 años cuando con una bolsa cargada de ropa y muchos sueños por cumplir, Facundo Caballero decidió dejarlo todo para empezar una nueva vida.

El desprecio, las burlas y los golpes forjaron su carácter y a su criterio también lo convirtieron en un chico multifacético, seguro de sí mismo, orgulloso de ser gay y con una carrera muy prometedora en la televisión.

"Pese a que mi mamá se reía y decía: 'Estás loco' (y que) mi papá me castigaba muy fuerte al pensar que eso no era lo correcto (ser homosexual)... me impulsó a querer salir corriendo del pueblo para luchar por lo que realmente quería", comenzo diciendo Caballero a EL HERALDO.

Aquí la entrevista completa.

¿Quién es Facundo Caballero?¿Cuáles son tus orígenes?

Soy de un pueblo de Santa Rosa de Copán, un pueblo maya realmente. Aunque me vea así super extrovertido, siempre está (presente) ese niño pueblerino porque viví 15 años en el pueblo.

Vengo de una familia muy humilde, pero siempre he dicho que lo humilde no debe ser reflejado como pobreza. He sido muy visionario de adónde quiero llegar, tengo una meta fija de qué es lo que quiero en mi futuro. Siempre me pongo a corto plazo las metas y soy un apasionado de la moda, de la televisión.

¿Cómo recuerdas tu infancia?

Mi infancia fue muy dura, bastante pesada. No les puedo echar la culpa a mis papás porque ellos fueron criados de la misma manera. Siempre me los imagino pensando en tener un hijo educado y correcto, según ellos.

Me enviaron a trabajar en el campo desde pequeño, aunque no me gustara. Lo hacía por miedo, respeto a mis papás y por ganarme el plato de comida.

Desde pequeño siempre me rebelé por mi orientación sexual. Tuve muchos problemas con mi papá, familia, amigos y recibí mucho bullying y castigos severos; pero, eso nunca fue una limitación para mostrar quién soy desde pequeño.

¿De dónde surge el interés por el mundo de la televisión?

Desde pequeño siempre supe lo que yo quería ser. Recuerdo que desde el kinder me sentí muy identificado con las cosas artísticas. En los actos cívicos siempre me pulía para presentar lo mejor (de mí) y así fui creciendo.

Cuando veía televisión les decía a mis papás: 'Yo voy a salir en una novela. Quiero ser un cantante, bailarín y actor', aunque entonces lo miraba imposible.

Pese a que mi mamá se reía y decía: 'Estás loco (y que) mi papá me castigaba fuerte porque decía de que eso no estaba correcto y que sus amigos se reían porque tenía un hijo aniñado, me causó muchos problemas. Sin embargo, también me impulsó a querer salir corriendo del pueblo para luchar por lo que realmente quería.

De adolescente quise quitarme la vida

¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta donde estás hoy?

Fue muy difícil, porque incluso de adolescente quise hasta quitarme la vida. Al ver la manera en cómo mi papá me despreciaba y me castigaba como un animal. Fue ahí donde me dije: 'ya aguanté todo, llegué al límite, no más'.

Desde el principio fui muy directo en cuanto a mi sexualidad. A cada canal de televisión a los que he llegado, siempre lo que digo es: '¿tienen problema con mi orientación sexual?' Porque no quiero que digan que tengo que actuar como un hombre heterosexual cuando no lo soy.

Actualmente, Darwin Caballero, es presentador de la revista vespertina 'Que buena tarde' de TV Azteca Honduras.



¿Cómo fue tu debut en los medios de comunicación?

Yo salí del pueblo a buscar trabajo a las tiendas de ropa de segunda. Fui a trabajar a una maquila en Choloma (de día y de noche), estudiando, pero nunca se me quitaba la idea de la cabeza de querer trabajar en televisión. Y lo busqué.

Trabajé en Canal 11 (San Pedro Sula) como comodín. Les dije: 'Quiero aprender, pero no estoy estudiando esto (Periodismo), denme la oportunidad y no los voy a defraudar'. Ahí trabajé por un año de gratis, aunque realmente ellos me enseñaron mucho.

Mi debut lo hago en Calle 7, como competidor en 2015.

Las personas que me quieren, me van a querer tal y como soy

¿A qué le atañes todos tus logros?

Siento que es la pasión que le pongo a las cosas. Me gusta prepararme bien para hacer algo, ponerle mucho empeño a las cosas y cuando algo no está bien, me gusta que la gente me lo diga para mejorarlo.

Ya voy para cinco años en TV Azteca. He cometido un sinfín de errores que son para que ya me despidan inmediatamente y siento que ellos ven algo en mí. Me han enviado en varias ocasiones a México a trabajar porque siento que les gusta lo que hago.

¿Qué tan complejo es sobresalir en Honduras?

En mi caso es muy difícil porque la sociedad es muy complicada y retrógrada. Decir que soy abiertamente gay en televisión y que te den un espacio cuesta.

Por ejemplo, hace poco menos de un mes que recibí una propuesta de HCH y lo primero que me dijeron fue eso... que son un programa cristiano y estamos muy contentos de que podrías trabajar con nosotros, pero hay muchas cosas que tenés que cambiar. Desde ahí dije no. No tengo por que cambiar, no tengo que regresar atrás.

Tienes una tienda en línea, ¿cómo te va con eso?

Me va muy bien, creo que es lo mejor que me ha pasado. El Clóset de Facu nació a raíz de la pandemia debido al problema económico que todo esto trajo. Al canal le tocó suspender a más de la mitad del personal y yo estaba incluido.

El único ingreso que tenía era mi sueldo y me vi obligado a pensar qué voy a hacer. Y dije: 'Bueno, voy a empezar a vender mi ropa'. Comencé y lo que vendí en una semana fue impresionante.

Pensé que era una idea muy buena y que podía ser un proyecto más grande. En efecto, no me equivoqué. Empecé solo en pandemia. Ahora, me traje a mis dos hermanas desde Santa Rosa y están trabajando conmigo. Ya es una empresa familiar y le estamos generando empleo a tres personas más que no forman parte de nuestra familia. Es impresionante la aceptación de la gente.

¿Qué es lo que más disfrutas hacer?

Se pueden reír, pero amo ir a las tiendas de ropa de segunda. Es lo que más disfruto. Cada día que voy es como una adrenalina de saber con qué me voy a encontrar. Es algo impresionante que no cambiaría por nada del mundo.

Cinco cosas que no sabíamos de Facundo

1. Mi verdadero nombre no es Facundo, es Darwin Josué Caballero Enamorado.

2. Vengo de un pueblo.

3. No soy periodista, aunque trabaje en un medio de comunicación.

4. Prácticamente soy el papá de mis dos hermanas. Ellas se convirtieron en mis hijas hace un año, son menores de edad.

5. El año pasado estuve a punto de casarme. Me iba a casar con un productor mexicano, pero la relación se terminó cuando inició la pandemia.

Gracias a Dios no me casé. Logré sacar a mis hermanas del pueblo, las estoy preparando para que se empoderen, estudien y que sean sus propias jefas en este negocio. Probablemente todo esto no hubiera pasado si me hubiese ido a México.

¿Tienes el corazón abierto para una nueva relación?

Por el momento estoy enfocado mucho en mis proyectos. No puedo decir que no tengo tiempo para conocer a alguien, pero ahora estoy full con TV Azteca y mi tienda.

¿Qué características debe reunir esa persona para llamar la atención de Facundo?

Tiene que ser una persona con los pies bien puestos en la tierra. Que tenga su personalidad muy definida porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo físico y luego no nos gusta porque va cambiando. Siempre busco a una persona que sepa bien lo que quiere en la vida y que tenga sus metas fijas.

No quiero que digan que tengo que actuar como un hombre heterosexual cuando no lo soy

¿Te consideras un chico guapo?

¡Claro que sí! Recibo bastantes piropos tanto de niños y niñas de que soy guapo. No es como que me crea el más guapo de Honduras, pero sí soy atractivo dentro de lo que cabe.

¿Qué opinas sobre la legalización del aborto en Honduras y del matrimonio en personas del mismo sexo?

La legalización del aborto siento que tiene que ser de una persona que lo quiera hacer. Debe ser legal para mí. Porque de pronto una chica fue violada y quedó embarazada y no quiere tener a su bebé. Este niño probablemente pueda venir a sufrir a este mundo y no le darían lo mejor.

El matrimonio (gay) se han tardado en legalizarlo. Era obvio que Costa Rica sería el primer país centroamericano (en aprobarlo), espero que Honduras también lo haga.

Cada quien debe tomar la decisión de hacer con su vida lo que quiera y si es feliz una mujer con otra mujer, tiene que hacerlo, igual los chicos.

Nunca debemos encajar a la gente con etiquetas. Tenemos esa mala costumbre de decir: '¡Ah, este es gay, esta es lesbiana!' Yo creo que cada quien vino a este mundo a dejar un gran legado y a trabajar por lo que quiere. No tenemos que tener una limitante.

