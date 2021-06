Llegan a Honduras 86,400 dosis de AstraZeneca compradas por el IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cargamento de 86,400 dosis de vacunas anticovid, adquirido a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), llegó al país este sábado.



Las vacunas de la marca AstraZeneca forman parte del contrato de 1.4 millones de dosis que se pactó desde hace varios meses.



El avión a cargo de transportarlas arribó a la Fuerza Aérea Hondureña de Tegucigalpa, aproximadamente a las 12:20 del mediodía. Ahí fue recibido por las autoridades, entre ellas el presidente Juan Orlando Hernández.

"Este es un esfuerzo económico del Seguro Social y son recursos que vienen de la aportación de los patronos, de los trabajadores, es un esfuerzo colectivo. No es que el Cohep ha comprado las vacunas, como me lo acaban de reclamar los trabajadores, sí, agradecemos al Cohep que en su momento dijo 'vamos a poner esta garantía por si en algún momento se necesita', pero no necesitó. Lo positivo es que vamos a comenzar a vacunar a la clase trabajadora y eso es bueno para la economía", destacó el mandatario.

Jornada de vacunación

Se prevé que la aplicación del fármaco inicie el próximo martes 25 de mayo, dando prioridad a los adultos mayores de 60 años que aún trabajan y cotizan con el IHSS, 33 mil jubilados del IHSS, Injupemp e Impreunah y posteriormente, a pacientes de 18 a 59 años que tengan enfermedades de base.



Además, se espera que el domingo y el lunes lleguen 117,600 dosis más, sumando 204,000 vacunas iniciales.

¿Cómo se aplicará?

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dijo en días anteriores que los afiliados aptos para vacunarse deberán concertar su cita a través del sitio web o llamando al call center del IHSS.



Por su parte, las autoridades del IHSS anunciaron que las vacunas serán distribuidas a las diferentes regionales a nivel nacional, por lo que instaron a quienes aún no estén afiliados a proceder con los trámites correspondientes, para que reciban el beneficio.



La página web habilitada es: www.ihss.hn posteriormente deberá ingresar al apartado "covid-19" y luego dar clic en "cita web vacunación" y llenar cada uno de los campos disponibles. También puede llamar al teléfono: 2263-4647 o escribir a través de WhatsApp a los números: 3340-6251, 3341-0698, 3341-0700 y 3342-7391.

¿Cuántos adultos mayores hay vacunados?

La Secretaría de Salud aseguró que más de 27 mil adultos mayores han sido vacunados en toda Honduras.



Las autoridades informaron que esa cifra corresponde a los hondureños de entre 75 y 76 años, los primeros —después de los trabajadores de salud y socorristas— en recibir la dosis anticovid.



Se trata del 22% de los 123 mil mayores de 75 años que Salud pretende inmunizar durante la cuarta jornada de vacunación. La inmunización para este grupo inició el pasado 11 de mayo de 2021 y culminará a finales del mes.



La meta en San Pedro Sula es de 30 mil vacunados y en el Distrito Central se espera superar los 31 mil.



Solo en Tegucigalpa ayer sumaban casi 7,000 los adultos mayores inmunizados, mientras se cumplía el tercer día consecutivo de vacunación móvil.



Este sábado seguirá la inoculación para los hondureños de 77 y 78 años en la Universidad Tecnológica de Honduras (UNAH), el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Campo de Parada Marte.

EL HERALDO ya había adelantado que el lunes serían habilitados nueve sitios para continuar con la vacunación en adultos mayores bajo la modalidad peatonal, información que confirmó el viceministro Fredy Guillén.

