VIDEO: Bárbara de Regil envuelta en escándalo tras golpear a su madre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Bárbara de Regil ha protagonizado diversos escándalos a lo largo de su carrera, pero esta vez se encuentra en el ojo del huracán por su comportamiento con su madre, justo en la víspera del Día de la Madre en México.



Todo sucedió cuando Bárbara se encontraba transmitiendo en vivo a través de su cuenta de Instagram mientras estaba en una fiesta en compañía de varios familiares y se acercó a su madre, Gabriela Alfaro, para que también saliera en la toma.

Sin embargo, lo que parecía una escena normal entre madre e hija se tornó violenta cuando Bárbara le pegó un fuerte cabezazo a su progenitora, causando asombro, incluso en la mujer, quien dio un grito de dolor al recibir el golpe.



Ante su mirada de reclamo y asombro, Bárbara se apresuró a decirle: "tú me diste primero" y soltó una pequeña risa, todo esto mientras su mamá se sobaba la cabeza tras el golpe.

Rechazo

Ante la ola de indignación que generó su video, la protagonista de "Rosario Tijeras" se vio obligada a bajar el video de sus redes sociales y a emitir una aclaración de forma pública, pues su broma incluso le costó que muchas personas dejaran de seguirla.



"Oigan, no quiero que se estresen por el tema de mi mamá. Mi mamá y yo nos llevamos así desde siempre, somos mejores amigas y nos llevamos mutuamente muy pesado", dijo en un video en sus historias.

"Ella llega y me revienta un huevo en la cabeza o me estoy bañando y me avienta harina, o nos embarramos pastel en la cara y yo también. No se lo tomen personal porque no es con ustedes, yo comparto con mucho cariño momentos de mi vida. No para que ustedes se estresen y lo tomen personal", agregó.