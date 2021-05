Will Smith aumenta de peso durante la pandemia: "En la peor forma de mi vida"   

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.- El comediante Will Smith perdió sus marcados -cuadritos- en el abdomen y ganó panza en los últimos meses, sin embargo, él se la pasa muy bien y se mofa de su físico.



El actor reveló que está en la "peor forma" en toda su vida, debido a la cuarentena por el covid-19. Para comprobarlo, a través de Instagram, compartió una fotografía en donde se le puede ver con un short negro y una chamarra mientras está en el jardín con unos kilos de más.

La foto de Will con una profunda felicidad en su rostro, pero con kilos de más.





"Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida", escribió en la descripción de las fotografías que fueron tomadas en su casa.



“Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche", concluyó el actor.



