Clovis Morales durante sepelio: "Para mí Chelato no ha muerto"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio de un profundo dolor, Clovis Morales, preparador físico de la Selección de Honduras y gran amigo de José de la Paz Herrera, aseguró minutos antes del sepelio que para él "Chelato no ha muerto", porque vive en cada uno de nosotros.



"Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río", reza un fragmento de la canción que dedicó Clovis a Chelato previo a darle sus palabras de despedida en el cementerio Santa Cruz Memorial de la capital.



"Con sinceridad afirmo que con Chelato acreditamos una sincera y abierta amistad, aunque tuviéramos diferencias el respeto siempre prevaleció", aseveró.

"Al haber trabajado de cerca con nuestro inmortal amigo pudimos ver unas cualidades muy peculiares y una de las principales es que era apasionado y vivía intensamente el fútbol", contó.



"Recuerdo que cuando teníamos un traspié con la Selección se encerraba en su cuarto muy confundido y molesto por eso", agregó.



Además, aseguró que "una virtud especial que él tenía es que era perfeccionista, a tal grado de repetir las instrucciones técnicas a sus pupilos hasta la saciedad, al extremo de quedar afónico después de un partido".

El mejor ojo para cazar talentos

"Como director técnico tenía un ojo clínico para detectar un futbolista con talento, era muy espiritual. Nuestra Selección España 82 tuvo un sacerdote capellán durante toda su trayectoria", declaró.



De igual manera, recordó que el profesor Chelato les enseñó a sus dirigidos que la vida debe vivirse en la austeridad.



"Para mí Chelato no ha muerto, él se ha trasfigurado como Jesucristo en el monte Tabor, vean cómo enfatizo que no ha muerto, él vive en los jugadores que formó", dijo con la voz entrecortada.

"A Chelato Uclés lo coloco a la altura de un héroe nacional, tal como Morazán, Cabañas, Dionisio de Herrera o el Padre Reyes, me pregunto ¿es una exageración? Quizá, pero ver flamear el Pabellón nacional en el estadio Luis Casanova de España el 16 de julio de 1982 me hace pensarlo", refirió Clovis en medio del cementerio donde ahora yacen los restos de la leyenda del fútbol hondureño, Chelato Uclés.

