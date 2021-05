Diego Vazquez: "Me parecen excesivas las amarillas y las rojas para nosotros"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez, entrenador del Motagua, salió satisfecho con el resultado, pero no con las tarjetas rojas que recibieron él y sus jugadores en el clásico ante Olimpia.



"Un partido bastante luchado y aún así todos tuvimos orden y rebeldía para generar una que otra situación. En general me gustó el equipo por la lucha y rebeldía, ya el desenlace final, me parecen excesivas las amarillas y las rojas para nosotros", fueron las palabras de Diego tras finalizar el encuentro.



Sobre la expulsión casi al final del partido, Diego mencionó que no le dijo nada al árbitro Armando Castro. "Incluso a mí me expulsan por decirle a los jugadores 'vamos', les decía que apuraran el juego".











A pesar de tener dos hombres menos en la cancha, Motagua siguió insistiendo durante los 90 minutos. "Con uno menos y con dos siempre fuimos para adelante, quisimos intentar y buscar. Es dificíl cuando los que imparten justicia no son ecuánimes para los dos lados. Claramente se ve dentro de la cancha, pitan una cosa, tienen criterios de un lado y criterios para otros y mucho más severo con Motagua".

Siguió diciendo, "no medimos con la misma vara y estamos acostumbrados a eso, tenemos que seguir luchando contra todo eso y tratar de hacer los goles que hoy no fuimos capaz de hacer".



Motagua tendrá que enfrentar a Platense en la última jornada del torneo Clausura, donde ya no podrá luchar por la finalísima el próximo martes.