Estudiantes a punto de perder el año por no asistir a clases en línea por falta de recursos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “En la casa tenemos ocho niños, entre primos y hermanos que están en la escuela y en el colegio, pero no están recibiendo clases porque no tenemos dinero para el internet o para sacar copias”, aseguró Joselin Jiménez, madre de familia.

EL HERALDO llegó hasta la casa de esta humilde familia en la colonia El Porvenir de Comayagüela, donde comprobó que todos han querido estudiar, porque se ponen en grupo a hacer lo que pueden, pero no tienen cuadernos, lápices y mucho menos dispositivos electrónicos o internet para desarrollar las asignaciones.

“Uno no tiene dinero para comprar internet, tampoco para sacar copias, porque mandan un ‘tareal’ y que debe sacar copias, pero uno no tiene, a veces solo conseguimos para la comida”, expresó la madre soltera.

“Ya tenemos como dos meses de no mandar tareas a los maestros, y así fue el año pasado, pero siempre los pasaron, este año todo está más difícil, no han hecho nada, porque yo no he podido comprar lo que necesitan”, declaró.

Indicó que “yo los pongo allí a que estudien pero no es igual, no he podido ni comprarles cuadernos, solo tienen dos o tres cuadernos, a los míos me dijeron que iban bien retrasados, la maestra me habló, pero le dije que no tengo dinero para estar metiendo internet”, testificó.

ES DE INTERÉS: Escuelas decidirán si aplican a clases semipresenciales