Advierten que cualquiera puede bloquear cuentas de WhatsApp

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una reciente alerta en redes sociales mantiene preocupados a los usuarios de WhatsApp.



“Tu cuenta de WhatsApp puede ser suspendida o bloqueada por cualquiera que tenga tu número telefónico”, fue la alarma lanzada en Reddit.



Además, las personas denunciaron que la plataforma de mensajería no puede resolver el problema, porque técnicamente no existe una vulnerabilidad.



La aplicación asegura que es imposible piratear una cuenta a menos que le diera a alguien mi código de verificación.

Por su parte, Zack Doffman, experto en ciberseguridad, escribió en Forbes cómo funciona el ataque que “no debería pasar en una plataforma usada por 2 millones de personas. No tan fácilmente”.



“Esta vulnerabilidad de seguridad recientemente revelada involucra dos procesos de WhatsApp separados, los cuales tienen una debilidad fundamental. Y es la combinación de esas dos debilidades lo que puede desactivar tu WhatsApp y evitar que vuelvas a entrar”, señaló.



De acuerdo con Doffma, todo pasa debido a la manera en que WhatsApp te pide que verifiques tu número, es decir, cuando nos envía un código a un número que acabamos de brindarle, es así como puede pasar todo.

El especialista señala que cualquier persona puede instalar WhatsApp en un teléfono e ingresar el número que quiera, en este caso, el de la víctima.



“Un atacante puede estar haciendo esto con tu número de teléfono de WhatsApp mientras continúas usando la aplicación con normalidad. Solicitará códigos repetidamente e ingresará conjeturas incorrectas en la aplicación. Recibirás los códigos SMS, quizá también llamadas, pero no hay nada que hacer con ellos, no hay ningún lugar para ingresar estos códigos”, explica.



La segunda vulnerabilidad de la aplicación es la solicitud por correo electrónico para desactivar la cuenta. ¿Por qué? Porque no es necesario tener un mail vinculado. La app solo procederá a realizar la solicitud sin importar los pasos de verificación.

