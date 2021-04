Pedro Troglio: "Nos quedó corto el resultado, nos faltó un gol más"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Contento por el aztecazo ante América, Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, salió satisfecho con sus jugadores al final del juego por los octavos de final de la Concacaf League.



A pesar de quedar eliminados al no poder anotar un gol más que le permitiera avanzar a la siguiente fase, el equipo hondureño se gastó un partidazo en el que también dejó algunas jugadas que han causado malestar en la prensa méxicana.



"Una enorme felicidad por lo que hemos hecho. La verdad que muy emocionado... por lo que los jugadores me han ofrecido en la cancha. Es muy difícil competir a ciertos niveles con las posibilidades de cada uno, y lógicamente cerrar un global de 2-2 ganando en el Azteca después de que el América no pierde acá en ocho años es un orgullo para todos nosotros. Claramente nos quedó corto el resultado, nos faltó un gol más", dijo Troglio muy satisfecho de sus jugadores.



Al igual que el torneo anterior, Olimpia enfrentó quizá al equipo que más posibilidades tiene de ser campeón en esta edición 2021. "Nosotros como cuerpo técnico deseamos dejar cosas importantes en la historia de este club. Tuvimos la suerte en la Champions anterior de llegar a la semifinal y meternos entre los cuatro después de mucho años. En esta nos tocó el rival más difícil de todos".



Con respecto al juego fuerte ante el América. "No armamos partidos para eso, le pueden preguntar a los jugadores y nosotros no hablamos de jugar fuerte o pegar patadas, lo que pasa es que cuando enfrentar un equipo como al América, que juega a una velocidad increíble, claro que a veces llegas a destiempo".