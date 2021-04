Lisandro Rosales: "No existe ningún acuerdo para desplazar tropas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El canciller de la República, Lisandro Rosales, fue enfático al aseverar que “no existe ningún acuerdo en ese sentido; creo que la señora Moran fue sorprendida con alguna información. No ha existido ningún acuerdo al respecto”.



Esto en referencia a las declaraciones vertidas por la Asistente Especial sobre Inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, quien afirmó que Estados Unidos llegó a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras, para reforzar las fronteras con tropas militares.



La medida serviría para evitar el masivo flujo de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, así como de ciudadanos de otros países que utilizan esta ruta migratoria.



“Honduras no está desplazando tropas por un tema especial a las fronteras; se mantiene la presencia de la Fuerza Maya-Chortí -que es un acuerdo bilateral con Guatemala- pero no existe ningún acuerdo con Estados Unidos para desplazar tropas a las fronteras”, aseguró Rosales.



El diplomático apuntó que en ninguna de las cinco mesas de trabajo se mencionó un acuerdo que tenga que ver con la movilización de tropas. Se ha avanzado mucho en los diálogos, pero el tema de movilización de tropas no ha sido un tema de discusión en el diálogo bilateral que Honduras mantiene con Estados Unidos, reiteró el canciller.

Al consultarle si las relaciones bilaterales con Estados Unidos seguían en buen término, el ministro argumentó que “quedó demostrado que sí, desde el momento en que pudimos instalar estas mesas de trabajo, específicamente sobre la reconstrucción nacional y el tema migratorio”.



Sobre este asunto se refirió el excanciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso. “Aquí estamos en un dime y direte entre personeros del gobierno de Biden y del gobierno hondureño. Hay que buscar dentro de la confusión algún tipo de explicación sobre el asunto”.



Desde su punto de vista “pareciera que lo que hay que definir son los números. He leído que simultáneamente el gobierno de Guatemala, al unísono con el de Honduras, negaron que fuera cierto el que hayan acordado estas cantidades de militares”.



Entre tanto, el también diplomático Carlos López Contreras es del criterio que “el Estado de Honduras maneja sus fronteras de acuerdo a criterios de seguridad y de economía también, porque el desplazamiento de tropas supone una carga económica muy fuerte”.



En torno a las caravanas de migrantes señaló que “hay que reconocer que hay gente que se mueve por razones económicas o de seguridad, pero los movimientos masivos siempre tienen un ingrediente de organización y de financiamiento”.

