Kim Kardashian es oficialmente una de las personas más ricas del mundo  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Oficialmente Kim Kardashian es una de las personas más ricas del mundo, según la lista de milmillonarios de la revista Forbes, un club exclusivo al que ha podido acceder gracias al increíble aumento de su fortuna en el último año.



Kim ha pasado de 780 millones de dólares a 1,000 millones en el último recuento que ha hecho la revista, gracias a sus dos lucrativos negocios dedicados a belleza, moda y estilos de vida. El reality, junto a sus hermanas, Keeping Up With The Kardashian, los contratos de imagen y acuerdos promocionales y otras pequeñas inversiones abonaron.



Desde Forbes explican que los grandes aciertos de la aún esposa de Kanye West han sido dos movimientos que han catapultado su nombre.



Sin embargo, el año pasado la revista se equivocó con Kylie Jenner, la hermana menor de Kim, y que Forbes nombró "la milmillonaria más joven de la historia", aunque un error en su declaración tributaria le dejaba una fortuna únicamente de 900 millones de dólares.



