Marco Tulio Medina: “El remdesivir no está recomendado por OMS”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El remdesivir utilizado al inicio de la pandemia para tratar a los pacientes graves de covid-19 no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó a EL HERALDO el neurólogo, exdecano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y científico catracho Marco Tulio Medina.



“De acuerdo con el estudio que se hizo por la Organización Mundial de la Salud, que se llama estudio Solidaridad -en el que Honduras participó-, el remdesivir no demostró beneficio en cuanto a la mortalidad de acuerdo con el estudio publicado, de tal manera que la OMS no lo está recomendando”, argumentó.



El científico hondureño explicó a EL HERALDO que hay otros medicamentos que sí tienen el visto bueno de la OMS para tratar a pacientes graves de covid-19 y son lo que se pueden considerar recomendar.



“Los únicos dos medicamentos que han pasado la prueba científica más dura para decir que puede ser usado por el coronavirus son la dexametasona y el tocilizumab”, comentó.

El reconocido neurólogo enfatizó que se debe cambiar la cultura de la automedicación por ser delicado para los pacientes que toman medicinas sin tener prescripción médica.



“No creo que ningún medicamento se deba vender sin receta médica, ninguno, en Honduras cometemos ese grave error de que cualquier persona puede ir a la farmacia y tomar el medicamento que se le ocurra, eso no ocurre en países donde está civilizada esa situación, en Europa no sucede, en Estados Unidos tampoco, en Honduras como tenemos un caos ocurre y no lo digo por ese medicamento, sino por todos”, dijo Medina.



El científico ejemplificó que en el país hay un desorden el tema. “Aquí llega y dice que es bueno para esta cuestión y le dan ahí antibióticos, la realidad no le dan anticancerosos porque Dios es grande, es un problema de país, al autoprescribirse cualquier medicamento corre un grave error, zapatero a tu zapato”, llamó.



Sobre el caso específico del remdesivir, el experto reiteró que “la OMS no lo recomienda y adivine... yo trabajo como director del centro colaborador de la OMS. ¿Qué le puedo recomendar yo? Siga las recomendaciones, el remdisivir no es recomendado por la OMS sí por la FDA, porque ese medicamento en el estudio Solidaridad no demostró que había una mejoría, nuestro país debe seguir las recomendaciones de la OMS y no es prudente la autoprescripción de medicamentos sin un control médico”, insistió.

