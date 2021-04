Le inyectan vacuna "de aire" contra el covid-19: engaño en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una anciana, de 84 años, fue inyectada con "aire" y no con la dosis de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, denunciaron sus familiares.

La afectada es Francisca Robles y todo ocurrió en un centro de Tlalnepantla, México.

El hecho ocurrió el miércoles 31 de marzo cuando la anciana acudió al centro de salud para inmunizarse, sin embargo, la jenriga estaba vacía.

Una de sus nietas grabó el momento, pero lo notó horas después de ver el video. "Cuando le comenté a la persona que se la aplicó, me dijeron que no, que cuál era el fin de aplicarle una vacuna vacía a mi abuelita. Simplemente se rieron de mí y no hicieron caso, nos dijeron que no, que sí se la habían aplicado y que era imposible que no le hubieran puesto nada", recordó la joven, según RT.

Exigen justicia

Según los familiares de la anciana, este caso pudo haber ocurrido con otras personas que no se fijaron en el contenido de la jeringa y recibieron como si nada el comprobante de vacunación contra el covid-19.

Por su parte, Javier Lozano, coordinador del Instituto de Salud del Edomex, indicó que se hará cargo de cualquier atención médica que pueda necesitar la anciana y que se le practicará un examen de anticuerpos para determinar si se le suministró el fármaco.

De comprobarse de que no fue vacunada, se le inmunizará de inmediato. No obstante, explicó que la anciana no correría peligro si se le inyectó con una jeringa vacía ya que el aire será absorvido antes de llegar al sistema vascular.

Es el segundo caso de este tipo registrado en México. El primero le sucedió a una anciana de 95 años y las autoridades mexicanas calificaron lo sucedido como un "error humano".

Actualmente, el covid-19 ha dejado un total de 203,854 muertos y más de 2.2 millones de infectados en México.

