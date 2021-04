AUDIO: "Me sentí traicionado por este país", dice "Tony" Hernández ante juez

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El exdiputado Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, conoció este martes 30 de marzo su condena y en la comparecencia se le permitió dirigirse al juez Kevin Castel.

Esta es la primera vez que el hondureño habla desde el momento que fue detenido en Miami y posteriormente declarado culpable el 18 de octubre de 2019.

LEA: El ambiente en Nueva York por la condena contra exdiputado Tony Hernández

Su sentencia había sido programada para el 17 de enero, sin embargo, desde esa fecha viene siendo aplazada tras varias peticiones de los abogados. Hoy no hubo más prórroga: fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.





Leer esta nota:

Copyright © www.elheraldo.hn El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página.Leer esta nota: https://www.elheraldo.hn/pais/1453234-466/sentencia-tony-hernandez-nueva-york-narcotrafico-honduras Copyright © www.elheraldo.hn





Leer esta nota:

Copyright © www.elheraldo.hn El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página.Leer esta nota: https://www.elheraldo.hn/pais/1453234-466/sentencia-tony-hernandez-nueva-york-narcotrafico-honduras Copyright © www.elheraldo.hn

Estas fueron sus palabras ante el Juez Kevin Castel

Juez Castel: Juan Antonio H., este es tu momento de hablar.



Tony H: ¿Recibiste las dos cartas que envié hace una semana y media?



Juez Castel: Tengo una carta que recibimos el 21 de marzo.



Tony H: No estoy satisfecho con el Sr. Brill. Solo me visitó dos veces.



Tony H: Y solo seis llamadas, incluida la de ayer. Empecé a enviar cartas, por el problema del Juez Nathan, pones un pedido en material Brady.



Tony H: Hoy es la primera vez que hablo con mis abogados sobre los asuntos materiales de Brady. Mi carta era para preguntar, ¿qué probablemente tenía el abogado Brill con la atención de mi caso?



Tony H: Me dijo que en 15 días tendrás una respuesta. Pero en las noticias que escuché, ese es el día de mi sentencia. El gobierno ha estado presionando para que mi sentencia sea rápida.



Tony H: Yo también soy abogado y conozco la regla 5f de Estados Unidos. Mi abogado Brill, estaba interesado en tres de los cinco puntos que le hice. Pensé que obtendría mi información en 15 días. Mi sorpresa, supe por un medio que me condenarían el 30.



Tony H: La segunda carta, ya me sentí traicionado por este país, la violación de mis derechos de la Sexta Enmienda. Le escribí para solicitar otro cambio de abogado. Me siento engañado.



Tony H: Pensé que estaba revisando las notas del juicio, los nombres que se mencionaron, es muy interesante. Es difícil contar con un abogado, no sé qué otros compromisos tiene, afectando mis próximos 40 años.



Tony H: Dijo, soy una persona que no gusta mucho en las redes sociales. Dejó en público las cartas de mis familiares, cuando podrían haber sido selladas. Su intención, no lo sé. En mi país ... deberías respetar más la privacidad.



Juez Castel: ¿Cuándo hizo su solicitud Brady?



Tony H: El día 11 de noviembre.



Juez Castel: ¿A su abogado?



Tony H: Correcto.



Juez Castel: ¿Ha terminado de decirme qué quiere que considere en relación con su sentencia?



Juez Castel: En su caso, no he visto nada, nada en absoluto, que refleje una violación de los derechos de Brady o Giglio. Estaba el Sr. Rentería, y los demás, no han encontrado evidencia de una violación de Brady.



Juez Castel: Generalmente tratamos de dictar sentencia dentro de las seis semanas posteriores al veredicto. En su caso, me pidieron que lo pospusiera para que pudiera llevarse a cabo en una sala de audiencias. Entiendo que. Esto es ahora un año y cinco meses después del veredicto. Esto es raro. nunca lo he visto.