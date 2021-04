Jackeline Yanes, la progreseña que conquista TikTok con su estilo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Si tienes TikTok en tu celular es probable que una hermosa hondureña te haya conquistado con su estilo y simpatía. Se trata de Jackeline Yanes, -conocida como @jackiestyle_- una bella tiktoker de 30 años de edad que acumula más de 614 mil seguidores en la aplicación donde da consejos de estilo desde el 6 de noviembre de 2020.



EL HERALDO habló con la progreseña que ahondó sobre su vida y la influencia de las redes sociales.

"Soy una mujer creyente de Dios, soy muy apasionada en todo lo que hago, determinada, me considero una mujer realizada como madre, esposa y empresaria", contó Jackie.



Jackie es gerente administrativa del Hospital Los Ángeles, ubicado en la ciudad de El Progreso, Yoro, donde también labora su esposo como director.



Además es una amorosa madre de tres pequeños que son los dueños de la mayor parte de su tiempo que también incluye clases de primer doctorado.



"Soy licenciada en Relaciones Industriales, luego me oriente mucho a la parte financiera y tengo una maestría en dirección financiera, y una en dirección hospitalaria, además de múltiples certificados en finanzas con la universidad Incae en Costa Rica y ahorita estoy por culminar una ingeniería financiera y a la mitad de un doctorado en gerencia de negocios", detalló Jackie, quien es un claro ejemplo que cuando se quiere se puede.

Su forma de vestir inspira a muchas mujeres en Latinoamérica. Foto: @jackieyanes_.



Famosa por su estilo

¿Entre los estudios, ser madre y trabajadora, de dónde saca tiempo para sus más de 614 mil seguidores?

Por lo general, hay unos que los grabo antes de irme a mi trabajo -súper temprano- cuando son outfits formales, cuando no me da tiempo los hago un sábado por la tarde hago varios y subo uno diario y así. Es una parte de mí que disfruto mucho.

¿Qué la motivo a unirse a la plataforma?

Muchas personas allegadas a mí siempre me pedían opiniones sobre prendas o que les ayudara con un outfit, sentí que podía compartirlo con más personas, ya que a veces nos acomplejamos o definitivamente no tenemos como esa destreza de combinar colores, texturas y nos gusta verla en otras personas, pero no en nosotros. Mi visión a corto plazo es abrir mi boutique, ya tuve, pero por mi embarazo quise dedicarle todo mi tiempo a mi bebé, así que la retomaré.

¿Qué siente al ser una de las hondureñas con más seguidores?

La verdad me sorprendió mucho, jamás creí poder tener tanta audiencia y lo mejor de todo es saber -como lo expliqué en mi video- que sirvo de inspiración a muchas chicas; a diario recibo mensajes así y es lo más bonito. Cuando mencioné 3 ciudades de Honduras en uno de mis videos, mucha gente se sorprendió y comenzaron a decirme que era un orgullo. ¡Me encantó!

¿De dónde sale la pasión por la moda?

Siempre he tenido ese interés por la moda y me ha servido mucho viajar y conocer otras culturas, pero sí siento que es nato ya que solo me demoro unos cinco minutos -por mucho- en armar un outfit. Para mí una de las cosas más importantes es la actitud... que cuando te pongas un outfit, te sientas empoderada, firme, ¡sin miedo al éxito como ahora decimos!

¿Ha recibido "hate" de algunas personas en las redes?

Sí, siempre hay una que otra. Pienso que son personas que no son felices, pero para la cantidad de mensajes son mínimos completamente.

¿Qué mensaje le envía a las mujeres hondureñas?

Que somos mujeres lindas, fuertes, inteligentes, que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Siempre creer en nosotras mismas y recordar que si te arreglas es para ti, para sentirte bien contigo misma.