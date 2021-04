Hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie buscaría renunciar a su apellido paterno

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- Luego de cinco años separados, el conflicto entre Angelina Jolie y Brad Pitt aún no termina. La pareja de actores continúa su proceso de divorcio y la pelea por la custodia de sus hijos. A la crisis se suma el más reciente anuncio de uno de sus seis hijos, quien amenaza con quitarse el apellido de su padre.



Maddox tiene 19 años y fue adoptado por la pareja cuando era un niño, pero según trascendió, no está conforme con la paternidad de Pitt.

El joven habría arremetido contra su padre durante el juicio de divorcio y aseguró que desea quedarse solamente con el apellido de la afamada actriz, incluso, se conoció que desde hace un tiempo dejó de utilizar el Pitt en algunos documentos.



“Él no usa Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”, publicó la revista Us Weekly.

Pasado conflictivo

La relación de padre e hijo había dado muestras de fracturas desde 2016, cuando Maddox era un adolescente y fue agredido físicamente por su padre al volver de un viaje familiar.



Según algunas versiones, el chico se habría interpuesto entre Brad y Angelina, pues mientras discutían, ella estuvo a punto de ser golpeada. Otras teorías sugieren que el comportamiento del joven durante el viaje fue lo que provocó la ira del actor; lo que sí es cierto, es que tiempo después de esa situación, la pareja anunció su separación.

“Me separé por el bienestar de mi familia, fue la decisión correcta. Sigo concentrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos mismo en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad”, dijo Angelina en una ocasión.