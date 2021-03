El fenómeno Nelson Ávila: la rebeldía dentro de Libre

Marcel Rivera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nelson Ávila le comentaba a EL HERALDO que, a pesar de no creer en la democracia en Honduras, entendía que la gente no lo escucharía nunca si no era parte de un partido político. Algún votante escuchó este mensaje. O miles.

Apenas con el 18% de las actas procesadas, el economista y académico ya supera sus números de la elección primaria de 2017, a pesar que el poder indiscutible lo obtiene Xiomara Castro de Zelaya.

Ese año, Ávila apenas pudo convencer a 11,589 votantes de Libertad y Refundación (Libre) para elegirlo como candidato presidencial, a tres de cada cien. En tanto, Castro cosechó 401,474 marcas, lo que equivale al 93.89% del electorado.

En este 2021 el movimiento "5 de Julio" de Ávila sumaba -hasta el segundo corte de resultados de la noche del jueves- un total 15,156 votos, con una cuota del del 13.3% de las marcas.

El apoyo a Xiomara se diluía a un 76.8%. Todavía es una gran base, pero no la misma de 2017.

A pesar de que este precandidato presidencial camine segundo, el recibimiento de su imagen ha dejado puntos a destacar, porque él no se movilizó a realizar una gran campaña electoral.

Lo anterior a diferencia de la favorita y virtual ganadora de la candidatura presidencial del partido, Xiomara Castro, que recorrió una buena parte del país y fue la segunda con más actividad política de todos los presidenciables para estas elecciones primarias entre enero y marzo de 2021.

No se puede proyectar con exactitud los votos a favor Nelson Ávila porque es muy temprano, pero estimaciones conservadoras y lineales señalan que el político puede superar los 80,000 votos.



En ese sentido, EL HERALDO consultó a distintos expertos en política del fenómeno de Nelson Ávila y las razones de que haya conseguido una buena cantidad de votos.

La preparación de Ávila atrajo al votante

De todas la declaraciones de los expertos hubo una característica general que destacaron del presidenciable y esta es la gran preparación académica.



Según el politólogo Miguel Cálix, la forma de liderar de Ávila es un producto de su ideología política no radicalizada, su extensa preparación profesional y la imagen que se ha consolidado desde que está en la política.



“La imagen consolidada como un actor permanente en los medios junto a la preparación académica que este tiene, contrastándola con sus competidores, es algo muy atractivo para el votante que no tiene una gran oferta en las posiciones políticas en términos de esta preparación”, opinó.



Para Ismael Zepeda, analista político y economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), el fenómeno de Nelson Ávila se debe a que él no ha sido un caudillo político tan pronunciado en los últimos años en comparación a los demás aspirantes políticos. No se pasa por alto su grado académico.



“Que la gente haya ido a votar por Ávila es la voz de todas las personas que dicen que necesitan personas con suficientes elementos académicos en el poder y llevar con él a un equipo igual de preparado para que tome las riendas del país”, declaró Zepeda.

La hoja de vida de Ávila

El currículo de Ávila fue algo que convenció a muchos ciudadanos a votar por él a pesar del evidente favoritismo que mostraba la presidenciable Xiomara Castro por el partido Libre.



El nativo de Tegucigalpa egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con dos títulos simultáneos: Contaduría Pública y Economía.



Fue dirigente estudiantil y presidente de la asociación de estudiantes de su carrera en sus años como universitario.



Después, Ávila se convertiría en profesor universitario y luego, exiliado en Francia, logró conseguir una maestría, un doctorado y dos postdoctorados.

En su trayectoria destaca el paso por instituciones de peso, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas, la Universidad de París y la UNAH.



El doctor en economía maneja cinco idiomas y tiene más de 25 años de experiencia como consultor internacional.

Opiniones optimistas pese a virtual derrota

De acuerdo a Ernesto Paz Aguilar, abogado y analista político, “los que se vieron identificados con Nelson Ávila son los jóvenes con educación superior, ya que estos quieren a alguien con igual o mejor preparación que ellos”.



Sin embargo, continuó Paz, “el nombre de Nelson Ávila ya tiene un gran peso en la política de Honduras y lo que este diga ya tiene que ser considerado”.



También hay muchas declaraciones en redes sociales de personas que votaron por Ávila y le auguran un buen futuro en la política.



Por ejemplo, la periodista Kenia Torres compartió el 14 de marzo en Twitter: “Me satisface que la figura del candidato Nelson Ávila haya despertado conciencia en muchos electores. Al margen de los resultados de hoy, el Dr. Ávila debe aliarse. Levantarse y volver”.

Me satisface que la figura del candidato #NelsonAvila haya despertado conciencia en muchos electores.

Al margen de los resultados de hoy, el dr Ávila debe aliarse. Levantarse y volver. #Elecciones2021 pic.twitter.com/oi2CAN7iBd — Kenia Torres (@keniatorresf) March 15, 2021





EL HERALDO también entrevistó a un votante de Nelson Ávila que declaró que estaba consciente de que Ávila no iba a ganar, pero él y su entorno iban a votar por el doctor en economía.



“A pesar de que mi Facebook y mi Twitter entero votara por Nelson Ávila, sé que a la mayoría de hondureños no les importa qué tan preparado esté un político para elegirlo como su gobernante”, dijo el votante de Ávila.

Mucha diferencia con Xiomara

Ávila se ubicó en el segundo lugar, pero la victoria de Xiomara Castro fue avasalladora, con más de 50 puntos porcentuales de diferencia, de acuerdo a las cifras oficiales del CNE hasta la noche del jueves.



Según el analista político, Augusto Aguilar, la figura de Nelson Ávila no es comparable con la de Xiomara Castro por la conexión directa que tiene la base con ella y con su esposo Manuel Zelaya.



“Con quien se tiene que comparar es con sus competidores más cercanos. Ahí sí se puede hacer una comparación, pero no con Castro, que tiene a su lado a uno de los líderes más carismáticos de Honduras y son muchos años que tiene encima en la política de nuestro país”, declaró el analista.

Aunque los resultados se avizoran como irreversibles, el economista expresó sus dudas sobre el sistema de conteo del CNE y cuestionó la tardanza en entregar los resultados, por lo que anunció que pedirá una auditoría del proceso.



En lo poco de su campaña se pudo ver cómo Ávila ofrecía mensajes para los jóvenes y así lo demostró en Facebook, cuando después de conocer los resultados no oficiales, el presidenciable dedicó un mensaje para los jóvenes por el apoyo mostrado en este proceso electoral primario 2021.



“Sigan adelante juventud patriota, heroica y valiente. El presente y futuro está en sus manos. Siempre defenderé incansablemente todas sus causas”, escribió Ávila en su Facebook.