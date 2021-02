Espectacular y emotiva, así fue la presentación de The Weeknd en el Super Bowl

he Weeknd bajó al terreno de juego para despedirse con su más reciente éxito 'Blinding Lights', el cual retumbó por todo el estadio para cerrar de gran manera su actuación. Foto: AFP.

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- ¡Finalmente llegó el momento!, The Weeknd fue el encargado de llevar a cabo el show de medio tiempo en el Super Bowl 55 en medio de una emotiva y espectacular presentación.

El artista canadiense inició su presentación interpretando uno de sus mayores éxitos musicales, "Starboy", bajo los fuertes aplausos del público en el Raymond James Stadium que con ansias esperaban este momento.

Como acto seguido comenzó a cantar otro de sus primeros éxitos, "The Hills", teniendo de fondo unas siluetas que parecían ángeles en medio de una ciudad, en lo que podría tratarse de un homenaje hacia las víctimas del covid-19 en Estados Unidos.

Posteriormente, siguió con su variado repertorio musical, interpretando canciones como "I Cant Feel my Face" en un curioso y llamativo laberinto dorado para después pasar a “I Feel it Coming” en un escenario que se transformó en una luna, emocionando a sus seguidores.

Para culminar, The Weeknd bajó al terreno de juego para despedirse con su más reciente éxito "Blinding Lights", el cual retumbó por todo el estadio para cerrar de gran manera su actuación.

La lista de canciones de The Weeknd

Starboy

The Hills

I Cant Feel My Face

I Feel it Coming

Save Your Tears

Earned It

Blinding Lights

Único protagonista

Durante la semana se venía hablando que junto a The Weeknd estarían acompañándole artistas como Ariana Grande, Daft Punk o Rosalía, sin embargo el canadiense fue la estrella indiscutible de la noche, mientras Buccaneers y Chiefs estaban en los camerinos.