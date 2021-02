¿Por qué Honduras aún no demanda a Axel López por caso de hospitales móviles?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras no puede entablar una demanda formal contra Axel López, representante de la empresa Elmed Medical Systems, Inc., mientras no tenga en sus manos un expediente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) que demuestre con fundamentos legales el daño patrimonial al Estado.



EL HERALDO consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) por qué la demanda contra el exmarine de Estados Unidos no se ha realizado.

“La PGR está a la espera del expediente administrativo que incluya la recepción total de los hospitales comprados y recibidos, con sus hallazgos y los documentos soporte que sirvan de fundamento legal para la acción que corresponde en defensa de los intereses patrimoniales del Estado. Se han enviado varios oficios y se han tenido pláticas directas vía Zoom con la Junta Interventora de Invest-H, la PGR espera que estos días se le remita la información solicitada”, dijo una fuente de la PGR.

El expediente administrativo que solicita la PGR será suministrado a Invest-H por la empresa internacional que realizará la auditoría forense de los hospitales móviles.



La PGR manifestó que la comunicación con Invest-H es fluida y que en las próximas semanas esperan tener todos los insumos necesarios para determinar si corresponde o no una demanda internacional. Por su parte, la información que Invest-H le ha proporcionado a la PGR se mantiene en estudio para ser utilizada en el momento preciso.

