México localiza 559 fosas clandestinas durante el 2020   

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El gobierno de México informó este viernes que en 2020 se localizaron 559 fosas clandestinas en el país, en las que se recuperaron 1.086 cuerpos, en medio de una espiral de violencia ligada al crimen organizado.



"En 2020 se mantiene el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados. Esto obedece, a nuestro juicio, al incremento de la violencia delictiva (...), también a la intensificación de las acciones de búsqueda", dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.



Encinas detalló que los estados que concentran el mayor número de fosas clandestinas fueron Jalisco (occidente) y Guanajuato (centro), que se han visto fuertemente golpeados por la violencia ligada al crimen organizado.



El funcionario agregó que el número de fosas clandestinas localizadas en 2020 fue un 33% inferior a las 835 registradas en 2019.

Encinas dijo también que, en los últimos años, ha habido un incremento en el número de denuncias por personas desaparecidas o no localizadas.



"En este periodo de 2006 a diciembre de 2020, tenemos ubicadas 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. Es un dato que se actualiza varias veces al día", dijo.



Encinas dijo que 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó un operativo antidrogas con las fuerzas armadas, es "un año de inflexión".



"Es el año en que el país inicia un camino muy siniestro a un incremento de la violencia", dijo.



Más de 300,000 personas han sido asesinadas en México desde que en diciembre de 2006 el gobierno federal lanzó ese polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales, que no esclarecen cuántas de las víctimas son resultado del combate contra las mafias.