Doctora Karla Pavón se reinfecta de covid-19: se había contagiado en julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Karla Pavón, jefa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Honduras, volvió a dar positivo a la prueba del covid-19, seis meses después de haberse contagiado por primera vez.

Seres cercanos de la doctora confirmaron a los medios de comunicación el resultado y además comentaron que permanece aislada y recibiendo suministro de oxígeno.

Además, dos colaboradoras de Karla Pavón también resultaron positivas al virus, según dos fuentes de la Secretaría de Salud que dialogaron con noticieros Hoy Mismo.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la galena recibiendo oxígeno en una camilla, aparentemente estable.

Este se trataría del primer caso de reinfección de covid-19 en personas que batallan en primera línea contra el virus en el país, sin embargo, faltan análisis para determinar si es un caso de reinfección.

Contagio en julio

El 3 de julio de 2020, la doctora Karla Pavón contó durante una entrevista en un canal de televisión que batallar contra el virus era muy difícil.

"No es fácil esta enfermedad, me duele cuando nos encontramos a gente que no cree que esto existe, nosotros no quisieramos estar en esta situación. Creo que cuando me quité la mascarilla para comer o beber algo ahí me contagié", manifestó.

Además, dijo que no era justa la estigmatización contra los infectados.

“Yo quiero regresar a trabajar, a la vida normal, pero si debo pedirle perdón a mi pueblo lo hago, pero que no nos estigmaticen”, dijo.

Hace seis meses también dio positivo al virus su esposo, quien solo sufrió los síntomas más leves.