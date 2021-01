Luego de ser juramentada el miércoles como la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris no solo estará sujeta a una serie de compromisos y responsabilidades dignos de su cargo, sino también a algunos beneficios, como el de vivir en la Number One Observatory Circle, la vivienda de los vicepresidentes de la nación norteamericana. Así es como lucen sus instalaciones. Fotos: AFP/ AP/ Washington Post. (22/01/2021 - 06:01 AM)

1/17 1/17