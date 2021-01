Trump en su despedida: "Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más"  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-A pocas horas de dejar el poder, Donald Trump pronunció su mensaje de despedida y aseguró que hizo todo lo que iba a hacer y mucho más.



“Al concluir mi mandato como el 45° presidente de los Estados Unidos, me presento ante ustedes verdaderamente orgulloso de lo que logramos juntos: hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más”, expresó Trump.



Al presidente electo Joe Biden le dijo: “Esta semana inauguramos una nueva administración y rezamos para que tenga éxito en mantener al país seguro y próspero. Le enviamos nuestros mejores deseos y queremos que tengan suerte, una palabra muy importante”.

Agregó que está "especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras".



“Reconstruimos las Fuerzas Armadas, con producción en Estados Unidos. Lanzamos la Fuerza Espacial. Revitalizamos nuestras alianzas e instamos a las naciones del mundo a enfrentarse a China como nunca antes”, indicó.



Trump, además, repasó los hitos de su administración, entre ellos la reducción de impuestos, el acuerdo comercial con Canadá y México, la construcción de más de 700 kilómetros de muro en la frontera con México, la muerte del líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi, y del jefe de la fuerza Quds del regimen iráni, Qassem Soleimani, y los “Acuerdos Abraham” en Medio Oriente y más.

Asalto al Capitolio

“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo los que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada”, señaló el aún mandatario.



Tras estos hechos violentes sus cuentas en las redes sociales fueron bloqueadas a lo que el mandatario recalacó en su discurso que "bloquear el debate libre y abierto viola nuestros valores centrales y nuestras más largas tradiciones. Estados Unidos no es una nación tímida de personas domesticadas que deben ser protegidos de aquellos con los no están de acuerdo”.

“Peleé por Estados Unidos y todo lo que representa, para que sea segura, fuerte, orgullosa y libre. Ahora, mientras me preparo para hacer el traspaso de mando a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”, indicó.



“Dejo este sitio majestuoso con un corazón leal y dichoso, un espíritu optimista y la confianza suprema en que lo mejor está por llegar para nuestro país y nuestros hijos. Gracias y adiós, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, concluyó.

