Lo que debes saber sobre las relaciones íntimas durante el embarazo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas parejas que están en la dulce espera de un bebé se preguntan si es seguro tener relaciones sexuales o si pueden perjudicar al futuro miembro de la familia.



La respuesta de los expertos es que sí se puede, siempre y cuando el médico a cargo del control autorice la actividad sexual, ya que muchas mujeres tienen amenazas de aborto u otras complicaciones durante el período de gestación.



Aunque es bastante seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo, cabe aclarar que no todas las mujeres lo desean, pues el vómito, las náuseas y mareos podrían volver todo demasiado incómodo.

Si lo que más te preocupa es el bebé, debes saber que está protegido por el líquido amniótico y un tapón mucoso.

Beneficios

Tener relaciones sexuales durante el embarazo trae muchos beneficios para la madre, la mayoría ayudarán en su parto y recuperación.



Mejores orgasmos: Debido al aumento sanguíneo en los genitales, podrían ocurrir más orgasmos que suelen ser muy potentes.



Mantenerse en forma: El sexo ayuda a quemar calorías, por lo que te ayudará a mantenerte en forma.



Unión: Tener relaciones sexuales mejora la comunicación entre la pareja.



Estimulación del sistema inmunitario: Las relaciones sexuales aumentan el IgA, un anticuerpo que ayuda a prevenir resfriados y otras infecciones.



Felicidad: Los orgasmos liberan endorfinas que ayudan a la mamá y al bebé a estar más felices y relajados.

¿Cuándo evitar el sexo?

El doctor te pedirá que te abstengas de tener relaciones sexuales si tienes un sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico o si el cuello uterino comienza a abrirse



Si tiene placenta previa o antecedentes de parto prematuro tampoco es recomendable.

Comodidad

Es importante que la mujer embarazada se sienta cómoda en todo momento.



La estimulación en los senos y el orgasmo pueden provocar contracciones que suelen ser normales, pero si hay algún malestar extraño es mejor consultar a tu médico.



Si la decisión con tu pareja ha sido no tener relaciones sexuales, no significa que no puedan besarse, acariciarse o abrazarse. El objetivo es mantener viva la llama de la pasión.