"Tiene que desembolsar 12 mil lempiras": el audio del escandaloso pago de coimas en el RNP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada de Libertad y Refundación (Libre) aceptó este martes la renuncia de Óscar Rivera tras resultar salpicado en un escándalo de extorsión y pago de coimas en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Todo comenzó por la disputa entre Marvin Mirra y una mujer identificada solo como Doris por el cargo de coordinador general del proyecto Identifícate por el departamento de El Paraíso, en representación de Libre.

LEA: RNP busca corregir inconsistencias en carrera contrarreloj

En la conversación entra en escena Juan Carlos Canales, el asistente de Rivera. El audio expuesto por HRN fue grabado y divulgado por Mirra, por razones todavía desconocidas.

Según la grabación, Marvin Mirra (supuesto exmarido de una funcionaria de Libre en el RNP) atiende una llamada de Juan Carlos Canales (Jan, le dicen), asistente de Rivera.

Mirra también divulgó otra grabación en donde aparece el diputado Francisco Paz informándole que convenció a “Doris“ para que le cediera el puesto a cambio de doce mil lempiras. El diputado Paz falleció de covid el 4 de agosto y estuvo 12 días interno, es decir, que la grabación no es reciente .

TAMBIÉN: CNE revela que sectores presionan para alterar las elecciones

Aquí la conversación que los delata:

Juan Carlos Canales: ¿qué tal Marvin?.

Marvin: Hola Jan Carlos, parece que la señal ha estado bien fregadita, ¿verdad?.

Juan Carlos: Sí

Marvin: Cuénteme amigo, aquí estamos.

Juan Carlos: Mire. Hablé con Óscar (Rivera). Me dijo que ya estamos en el proceso de ratificarlo en el cargo de coordinador (del proyecto Identifícate, por El Paraíso).

Marvin: ajá, ajá

Juan Carlos: Pero hay una pequeña condición ahí.

Marvin: Cuénteme, amigo

Juan Carlos: Que tiene que desembolsarle al menos doce mil lempiras, esa es la cifra, a la compañera Doris (a cambio de cederle el cargo de coordinador).

Marvin: ¿Y por qué doce amigo?

Juan Carlos: Desconozco, pero eso fue lo que Óscar me dijo: 12 mil

Marvin: Pucha amigo, estamos fregados porque con eso se pierde el equilibrio que había propuesto Óscar.

Juan Carlos: Pero eso fue lo que a mí me dijo. Como le digo, yo no sé las interioridades de cómo se llegó el acuerdo ahí, no sé. Yo solamente le comunico.

Marvin: esa es amigo, así como una decisión única.

Juan Carlos: Sí, a mí me dijo Óscar: mirá, comuicale a Marvin esto, esto y esto.

Marvin: ¡Ay hombre¡ ok amigo, voy a tratar de hablar con Óscar. Porque yo fíjese que humildemente amigo propuse diez (mil) verdad y con ese diez hacíamos un equilibrio (o sea que la propuesta ya la conocía antes de que lo llamara Juan Carlos). Y sé que al siguiente día salió Chico (otro dirigente) ahí que quería dos (mil) para él. Entonces es donde sale ese doce.

Juan Carlos: Yo ahí, sí desconozco. Pero, cualquier cosa, el mecanismo va a ser el siguiente: en el caso de que acepte yo le voy a dar el número de cuenta personal mío. Entonces yo me voy a encargar de hacerle el depósito a la compañera Doris. Directamente. Ese va a ser el mecanismo. Pero si tiene algo que hablar con Óscar, perfecto.

Marvin: Ok amigo, está bien.

Juan Carlos: ¿verdad?

Marvin: Ok

Juan Carlos: Así quedamos amigo.

Marvin: vaya pues amigo.

Juan Carlos: así quedamos líder

Marvin: vaya pues amigo.

Marvin Mirra llama a Óscar Rivera, comisionado del RNP

Marvin: Buenas, buenas Óscar

Óscar: ¿qué tal Marvin?, ¿cómo estás?

Marvin: Aquí Óscar, medio sorprendidito por la noticia que me acaban de dar.

Óscar: Ajá, ¿por qué te sorprende?

Marvin: siento que esta es una negociación de Chico (no da el apellido), siento que no era la parte…

Óscar: hermano, es mi decisión. No invente, por eso lo estoy llamando. Creo que no entendió el mensaje que Jan Carlos (Jan) le dio.

Marvin: ¿Perdón?

Óscar: no entendió el mensaje que Jan Carlos le dio. Es mi decisión para resolver un problema. Yo lo voy a ratificar a usted de coordinador, pero necesito que la otra parte quede tranquila también

Marvin: yo tengo, amigo Óscar, una llamada grabada de Chico donde estaba peleando esa negociación. Que deme once (mil lempiras), que deme once, que deme doce. Viera qué feo sentí esa parte yo.

Óscar: Mirá, yo desconozco lo de Chico. Yo decido una cosa y te pido por favor que me ayuden con la decisión que estoy tomando. Si usted me consigue una prueba en la que yo estoy involucrado en esa plática que usted está mencionando yo le presento la renuncia como comisionado.

Marvin: no comisionado, yo le estoy diciendo de Francisco.

Óscar: Entiéndame, pero no me mezcle.

Marvin: No, yo no lo estoy mezclando jamás.

Óscar: Permítame informarle la decisión que tomé. Lo voy a ratificar de comisionado (coordinador) pero yo necesito también tranquilizar a las partes. Yo desconozco eso que usted me está mencionando. Ayúdeme por favor con Jan Carlos, explíquele a Jan Carlos cuál cree usted que es el mejor mecanismo para que me ayude con eso. Porque yo necesito que ya mañana usted firme ese contrato de coordinador. Porque no puedo tener el departamento descabezado.

Marvin: Así es. Yo sé. Es importante Óscar que usted sepa también, de repente no va a ser muy trascendente. Esta muchacha (Doris) también le está sacando cinco mil pesos a Claudia. Es información que me dio Claudia Garmendia (jefa de Recursos Humanos del RNP, por Libre).

Óscar: Mire, yo le voy a decir algo: Lo que las otras personas hagan a mí… A mí lo que me interesa es el proyecto, y es la estabilidad del proyecto. Yo ya hice mi acotación, ya le informé a Carlos Zelaya que también me escribió, ya le informé a Mauricio Ramos que también me escribió. Entiéndame que esta es una decisión colegiada que va en contra de algunas presiones que tenía y no me interesa. Mi proyecto con el partido es el proyecto. Ayúdeme pues. Eso no le va a generar a usted mayor esfuerzo y me va a resolver un problema a mí. Por eso pedí que me dejaran a mi la capacidad de decidir.

Marvin: Ok, está bien comisionado. Usted manda.

Óscar: gracias, le agradezco.

El escándalo

El escándalo involucra al representante del partido Libre, Óscar Rivera, que puso su cargo a disposición. La bancada de su partido ya le aceptó la renuncia y es casi seguro que el partido de izquierda cambiará a su representante mientras el Ministerio Púbico hará las investigaciones pertinentes.

Este caso de supuesta corrupción se origina en la disputa del cargo de coordinador general del proyecto Identifícate por El Paraíso, en representación de Libre.

Los tres partidos que conforman el RNP (Partido Nacional, Libre y Partido Liberal) se repartieron los puestos importantes, tanto en el RNP como en el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el argumento de mantener un “equilibrio de fuerzas”. Algunos puestos fueron creados en aras de mantener ese balance.

Los dirigentes de Libre en El Paraíso propusieron a una mujer de nombre Doris, como coordinara del proyecto de documentación, que procura contar con una nueva tarjeta de identidad.

Sin embargo, el comisionado de Libre en el RNP dispuso nombrar como coordinador a Marvin Mirra. A partir de ahí entró supuestamente una negociación para que “Doris” aceptara quedarse como supervisora y Mirra como coordinador.

Doris supuestamente exigió doce mil lempiras mensuales que le tenía que pasar Mirra de su sueldo como coordinanador, según lo reveló Juan (Jan) Carlos Canales en el audio que divulgó el mismo Mirra.