Atropellado muere militar que fue dado de baja por bailar playero en TikTok

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Atropellado murió la noche del miércoles Esdras Samuel Berríos, el militar que fue dado de baja de las Fuerzas Armadas tras hacerse viral por bailar playero en TikTok.



De acuerdo con las informaciones, el joven fue arrollado por un vehículo fantasma en la colonia Miramontes en la capital de Honduras.

LEA TAMBIÉN: En lujosa vivienda hallan a presunto coordinador de sicarios de la Mara Salvatrucha



Versiones preliminares establecen que el exmilitar llegó al Hospital Escuela tras sufrir un accidente en el barrio El Guanacaste de Tegucigalpa, sin embargo, al ver que no era atendido en el máximo centro asistencial se escapó y minutos después se informó sobre su muerte.



“Me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente en barrio Guanacaste, lo llevaron al Hospital y ahí llegamos nosotros y me dijo que no aguantaba el dolor y que no lo querían atender”, manifestó la madre de Berríos.



El cuerpo del joven -de 22 años de edad- quedó en el pavimento del sector antes mencionado sin signos vitales. El conductor del vehículo se dio a la fuga.

Viral

En mayo de 2020, el exmilitar se hizo viral en TikTok, donde aparecía bailando playero mientras vestía su uniforme y portaba su arma de reglamento.



Los anterior provocó que autoridades de las Fuerzas Armadas le dieran de baja de la institución por incumplir los reglamentos militares.

LEA TAMBIÉN: Destruyen pista clandestina en Brus Laguna, Gracias a Dios