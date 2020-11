Trump hablará por primera vez tras derrota contra Biden en elecciones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará públicamente por primera vez este viernes desde el anuncio de su derrota frente a Joe Biden, quien según las proyecciones finales de los medios solidificó su victoria al alzarse con el crucial estado de Georgia.



Trump dará un discurso a las desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca sobre la "Operación Warp Speed", que coordina la fabricación y distribución de una vacuna contra el covid-19 que azota al país, dijo un portavoz.



Se desconoce si abordará el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, luego de que las grandes cadenas de TV anunciaran que el demócrata Biden ganó finalmente 306 votos electorales contra 232 del mandatario republicano, irónicamente, el número inverso que le otorgó a Trump su sorpresiva victoria sobre Hillary Clinton en 2016.



Biden, que cosechó casi 78 millones de votos a nivel nacional, más de cinco millones más que Trump, fue declarado el viernes ganador en Georgia, donde los demócratas no ganaban desde 1992 con Bill Clinton. Esto solidificó su triunfo, luego de quedarse el jueves con Arizona, en manos republicanas desde 1996.



Trump sumó Carolina del Norte, pero no le bastó para superar la ventaja de Biden en el Colegio Electoral de 538 miembros, que decide formalmente la presidencia de Estados Unidos.



En los últimos diez días, el mandatario ha estado ausente de sus deberes presidenciales normales, sin pronunciarse incluso sobre el repunte de la pandemia, que deja más de 242,000 muertos y 10.5 millones de contagios en Estados Unidos y en los últimos días se ha propagado en cifras récord.



Encerrado en la Casa Blanca, que sólo abandonó para jugar al golf el fin de semana y para asistir el miércoles a una breve ceremonia por el Día de los Veteranos, Trump ha repetido una y otra vez en Twitter que ganó la reelección, impulsando al mismo tiempo demandas judiciales para impugnar los resultados sin pruebas significativas.



"¡Esta elección fue amañada!", tuiteó el viernes, tras anunciar que podría "intentar pasar y saludar" a sus partidarios en el mitin que prevén este sábado en Washington para respaldar sus denuncias de fraude.



Autoridades electorales de todo el país afirmaron sin embargo que las últimas elecciones fueron "las más seguras de la historia de Estados Unidos", subrayando que "no hay evidencia" de votos perdidos o cambiados, ni de sistemas de votación alterados.



El horizonte sigue oscureciéndose para el mandatario republicano luego de que Biden recibiera las felicitaciones no sólo de históricos aliados estadounidenses, como Reino Unido, Israel y Francia, sino también de China.



Pero Trump y su entorno parecen vivir en una realidad paralela.



"El presidente asistirá a su propia investidura", afirmó en Fox News la secretaria de prensa de Trump, Kayleigh McEnany. "Cuando se cuente cada voto legal, el presidente Trump ganará".



"Estamos avanzando aquí en la Casa Blanca bajo el supuesto de que habrá un segundo mandato de Trump", dijo a Fox Business el asesor comercial de Trump, Peter Navarro.

Peligro creciente

Aunque Biden continúa igual con sus preparativos para asumir el cargo el 20 de enero, el tema preocupa a su equipo.



El nuevo jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, consideró que el bloqueo del acceso de la administración entrante a las reuniones informativas confidenciales del gobierno actual representan un peligro creciente.



En declaraciones a MSNBC el jueves por la noche, Klain destacó la necesidad de estar al tanto de los planes de vacunación contra el covid-19 entre "febrero y marzo", cuando Biden ya estará en la Oficina Oval.



"Cuanto antes podamos conseguir que nuestros expertos en transición se reúnan con las personas que están planificando la campaña de vacunación, más fluida será", aseguró.



La continua demora del gobierno de Trump en reconocer la victoria de Biden representa "un grave riesgo para la seguridad nacional", advirtieron el jueves en una carta más de 150 exfuncionarios en la materia, incluidos algunos que trabajaron con Trump.

Entre los firmantes, demócratas y republicanos, se encuentran el exjefe del Pentágono Chuck Hagel, republicano, y Michael Hayden, exjefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y luego de la CIA bajo presidentes demócratas y republicanos.



El grupo instó a la directora de la Administración de Servicios Generales (GSA), Emily Murphy, a reconocer oficialmente a Biden como presidente electo.



Sin una aprobación de la GSA, Biden no tiene acceso a los fondos para la transición y otros recursos, incluidos los informes de inteligencia.



Aunque muchos en el partido republicano se han mostrado leales a Trump, otros creen que por el bien del país, Biden debe poder acceder a información sensible.



James Lankford, senador republicano de Oklahoma, dijo al comienzo de la semana a la radio Tulsa KRMG que le daba hasta este viernes al gobierno de Trump para hacer eso posible o intervendría "para presionarlos".