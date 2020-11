Christian Nodal y Ángela Aguilar estrenan el tema "Dime cómo quieres"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar se volvieron tendencia en Youtube a pocas horas de haber estrenado el tema "Dime cómo quieres".



Este dueto se convirtió en cuestión de hora en tendencia, pues une las voces de los exponentes del regional mexicano.



En el video se resalta la belleza de Ángela, hija del famoso Pepe Aguilar, y el encanto de seductor del novio de Belinda.



La colaboración se planeó desde el año paso, tras que los artistas coincidieran en la gira de conciertos "Jaripeo sin fronteras". Se conoció que fue Nodal el que se acercó a Pepe para explicar el proyecto.





Desde hace varios meses el intérprete de "Adiós amor" habló del proyecto en el que trabajaba junto a la joven cantante, por lo que el estreno de este tema fue uno de los más esperados por los seguidores del cantante.



Durante una entrevista hace unos meses para "El show de Piolín" Ángela confesó: "Es una canción muy bonita, súper inocente y les va a gustar mucho, porque hacen falta canciones que sean súper respetuosas, lindas y como eran antes".



“Le escribió a mi papá... le dijo ‘señor tengo esta canción que podría estar súper padre para su hija’, después me escribió a mí y me dijo ‘tú papá ya la aprobó, escucha la canción’ y ya yo le dije ‘está padre, pero hay que cambiarle esto y esto’ y ya”, comentó.



En las redes sociales los comentarios por "Dime cómo quieres" no se hicieron esperar: “Saber que Ángela Aguilar y Christian Nodal sacaron una canción juntos es todo lo que necesitaba en la vida”, “Lo más bonito del vídeo sin duda es Ángela Aguilar”, “Lo hermosísima que se ve”, “Es un rolón el de mi Christian Nodal con mi Ángela Aguilar, hacen mejor pareja que con Belinda” o “Me describe completamente”.