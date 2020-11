En 70% de las comunidades no hay paso tras daños causados por Eta

Redacción

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Carreteras dañadas, comunidades incomunicadas, represas destruidas, cosechas perdidas, paralizados el servicio de agua y energía eléctrica son algunas de las herencias que dejó Eta en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, uno de los más afectados y con poca ayuda.

Itzel Duarte, vicealcaldesa del municipio, explicó a EL HERALDO que de 90 comunidades, el 70% están incomunicadas, obligando a las personas a recorrer grandes distancias a pie en busca de alimentos.

Itzel Diana Ailsa Duarte, vicealcaldesa de Quimistán.

“Lamentablemente en la zona rural viven de lo que cosechan y lo perdieron todo, no hemos podido llegar a todas las comunidades porque no hay accesos, se está trabajando con retroexcavadoras, no para reparar, solamente para abrir paso porque el daño es muy grande para una inversión millonaria”, dijo Duarte.

Actualmente no han recibido transferencias del gobierno, todo lo que han hecho son con fondos municipales: “El sistema de agua está destruido, se están haciendo reparaciones de tuberías y represas, la energía eléctrica no ha regresado en una gran cantidad de zonas”.

VEA: Que Iota pase muy cerca de la costa es uno de los peores escenarios: Fancisco Argeñal

Hay zonas donde el agua no ha bajado nada

Damnificados en aldeas cercanas, recibiendo ayuda por lanchas pasan sus días cientos de personas en algunas zonas del municipio de Tela, Atlántida, donde el nivel del agua producto de las inundaciones que dejó Eta no ha bajado.

Darío Munguía, alcalde de Tela, explicó a EL HERALDO que hay más de 15,000 afectados en el municipio, “tenemos mucha afectación, ayer se repartió alimentos y agua en 12 comunidades donde solo se puede ingresar por lancha, en Guayabal 1 y 2 no ha bajado absolutamente nada el nivel del agua, las personas están en aldeas cercanas, los accesos a Florida están incomunicados, hay deslaves, puentes rotos, en Laureles, Tomasa y Toloa no hay energía eléctrica y hay grandes necesidades, en la zona rural se perdieron los cultivos de granos básicos como en Nombre de Dios, que producen café e incluso murió una familia”, dijo.

Darío Munguía, alcalde de Tela

Destacó que casi toda la zona rural de Tela está afectada, pues en el área urbana el agua bajó más rápido y con menos daños, esperan una ayuda que el gobierno les manda desde San Pedro Sula, pero urgen les transfieran fondos para suplir las necesidades.

ADEMÁS: Copeco amite alerta roja en todo el país ante inmunente paso de Iota

La situación es crítica, necesitamos apoyo

“La situación aquí quedó bien crítica, perdimos muchas viviendas, cultivos y las calles fueron destruidas”, declaró el alcalde de Guayape, Olancho, Melvin Rodríguez.

Rodríguez detalló que hay muchos lugares incomunicados porque las calles están totalmente destruidas igual que los vados, por lo cual están trabajando en recuperar lo que puedan.

Lo que más se perdió fueron los cultivos, la alimentación de la gente, aproximadamente el 50 por ciento de maíz y frijoles, que es lo que consume más la gente.

Melvin Rodríguez, alcalde de Guayape, Olancho.

La mitad de la población de Guayape, que son más de 17,000 habitantes, resultó afectada porque la que no perdió cultivos se le dañó su vivienda o perdió parte de los animales.

“Ahorita necesitamos apoyo para los productores que perdieron su cosecha, porque todo lo que estaba a la orilla del río Guayape fue lo que se perdió”, aseguró.

“También necesitamos alimento para las personas que han resultado afectadas y que se quedaron sin comida, y apoyo para abrir las calles”, solicitó.

LE PUEDE INTERESAR: Centroamérica está severamente afectada por el paso de Eta

Esto es algo que sobrepasa las capacidades

“Esto es algo que sobrepasa la capacidad de cualquier gobierno local y hasta del gobierno nacional, es duro”, aseguró Arturo Castro, alcalde del municipio de San Manuel, Cortés.

Lamentó que la gente estaba volviendo a sus hogares y ahora aparece otra amenaza: la nueva tormenta tropical Iota, y se complica más la situación. Hasta ayer habían contabilizado de manera general cerca de 37,000 personas afectadas en 13 comunidades que están integradas en 8,300 familias.

Arturo Castro, alcalde de San Manuel, Cortés.

De estas 1,500 personas fueron ubicadas en 21 albergues, el resto se alojó en casas de familiares, en los bulevares de la carretera CA-13 y eso provoca angustia. El municipio fue afectado en un 70 por ciento, solo las partes altas quedaron intactas, muchas empresas tuvieron pérdidas millonarias con la totalidad de los cultivos de bananos, plátanos, maíz y otros anegados.

“Uno siente impotencia, frustración y una mezcla de todo, porque dentro de las 1,500 personas albergadas hay entre 400 y 500 niños durmiendo en el suelo”, lamentó.

VEA TAMBIÉN: Una semana después y se ve mucho más daño por Eta en Honduras

Hay áreas en la costa que ya no son habitables

Viviendas destruidas por inundación, estructura vial sumamente dañada, puentes perdidos, la zona del malecón con problemas es el panorama general de La Ceiba, Atlántida.

Jerry Sabio, alcalde del municipio, explicó a EL HERALDO que hay zonas en la costa donde se labró la superficie y ahora resultan inhabitable para las 5,000 personas que vivían ahí. “Hay zonas donde el mar salió y dañó comunidades enteras, en la cuenca del río Cangrejal donde hay múltiples aldeas están incomunicados, tenemos al menos 20 mil personas afectadas, se ha ido habilitando tramos dañados de carreteras para llevar insumos, víveres, ropa a las personas”, mencionó.

Jerry Sabio, alcalde de La Ceiba.



El alcalde explicó que por ahora no han recibido fondos o ayudas del gobierno, pero eso no les ha impedido trabajar: “La población se ha solidarizado, bancos y amigos nos han apoyado, se está metiendo maquinaria para acceder a zonas”.

Enfatizó que se han pedido víveres y helicópteros para los damnificados pero no les han ayudado, dicen que todavía no tienen alimentos”.

ADEMÁS: 13 datos sobre el paso del huracán Eta en Honduras

Hay zonas que están totalmente inundadas

En diferentes comunidades de Puerto Lempira, Gracias a Dios, las personas continúan con el agua al cuello, siempre han tenido falencias por el olvido y con Eta la desgracia aumentó mucho más.

Linda Allen Sandoval, coordinadora departamental de Gracias a Dios, explicó a EL HERALDO que han tenido alguna respuesta del gobierno y del pueblo para ayudar a los 15 mil damnificados pero urgen de alimentos, ropa, agua y medicinas, ya que hay muchas personas enfermas.

Linda Allen Sandoval, coordinadora departamental.

“Las comunidades que colindan con Nicaragua son zonas que siempre han tenido falencias por lo difícil que resulta llegar y ahora con Eta aún más, tenemos muchas familias que han perdido su vivienda, que están en inundación aún con sus casas dañadas, se han perdido las cosechas sobre todo de arroz que era lo que se estaba produciendo, se perdió una gran cantidad de ganado”, explicó.

Sandoval comentó que aún no han podido contabilizar el daño, “se está realizando un levantamiento de información para conocer la cantidad de daños, son zonas vulnerables, están inundados, un 20 por ciento perdieron todo”.