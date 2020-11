Países que piden pruebas negativas de covid-19 para permitir el ingreso a viajeros

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Más de 150 países mantienen la exigencia de pruebas negativas de coronavirus a cada persona que llega desde otro país.

Te presentamos una lista con algunas de las restricciones establecidas por la pademia de covid-19.

En América



Argentina: Los viajeros deben presentar una Declaración Jurada Electrónica, un test PCR (hisopado) con resultado negativo y un seguro médico covid. Se pide una cuarentena de 14 días.



Belice: Todos deben presentar una prueba de PCR de covid-19 negativa a su llegada. Sólo serán puestos en cuarentena en caso de que el resultado de la prueba sea positivo.



Bolivia: Las personas que quieran ingresar deben presentar una prueba de covid-19 realizada hasta 7 días antes de su llegada.



Costa Rica: Pide un certificado médico con prueba de PCR negativa de coronavirus al llegar y quienes no lo tengan deberán aislarse durante 14 días.



Costa Rica: Autoriza la entrada a viajeros de todos los países. Pide una prueba de coronavirus y no hay que hacer cuarentena.



Cuba: Sólo se permite la entrada a los turistas que tengan reservas aprobadas en hoteles de algunos de sus enclaves turísticos. Se pedirán exámenes médicos a criterio de las autoridades.



Ecuador: Todos los viajeros deben presentar una prueba de covid-19 realizada máximo 10 días antes de su ingreso, caso contrario deberá cumplir una cuarentena de 10 días.



Nicaragua: Todos los viajeros deben contar el resultado negativo de una prueba PCR realizada en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.



Si un extranjero presenta síntomas espiratorios no podrán ingresar, mientras que los nicaragüenses con dichos signos pasarán directamente a “resguardo domiciliar”.



Panamá: Todos deben presentar un certificado de negativo en la prueba PCR de covid- 19 realizado no más de 48 horas antes de viajar. No se exige cuarentena.

En Europa



España: Permite el ingreso a los viajeros de países europeos y de Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Rwanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay. Exigirá a partir del próximo 23 de noviembre a los procedentes de países de riesgo una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar. No se pide cuarentena.

También

Venezuela

Uruguay

República Dominicana

Puerto Rico

Perú

Paraguay

Jamaica

Bahamas

Barbados

Aruba

Austria

Croacia

Gracia

Serbia

El Salvador

Guatemala

Honduras

Anguilla

Antigua y Barbuda

Dominica

Granada

Guadalupe

Haití

Martinica

Montserrat

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

Islas Turcas y Caicos

Austria

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Chipre

República Checa

Dinamarca

Francia

Islandia

Kosovo

Luxemburgo

Malta

Montenegro

Noruega

Rusia

Serbia

Angola

Benín

Burkina Fas

Burundi

Camerún

Cabo Verde

Chad

Comoros

República Democrática del Congo

Djibouti

Guinea Ecuatorial

Esuatini

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Etiopía

Egipto

Israel

Costa de Marfil

Kenia

Lesoto

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauricio

Marruecos

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

República del Congo

Rwanda

Reunión

Senegal

Camboya

China

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudáfrica

Sudán del Sur

Sudán

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Arabia Saudita

Baréin

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Irak

Jordania

Kuwait

El Líbano

Omán

QatarArmenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Brunéi

Timor OrientalGeorgia

Hong Kong

Indonesia

Japón

Kazajistán

Kirguistán

Laos

Macao

Malasia

Maldivas

Mongolia

Mianmar

Pakistán

Nepal

Pakistán

Filipinas

Singapur

Corea del Sur

Sri Lanka

Taiwán

Tayikistán

Tailandia

Turkmenistán

Uzbekistán

Vietnam

Polinesia Francesa

Guam

Nauru

Nueva Caledonia

Islas Marianas del Norte

Palau

Papúa Nueva Guinea

Samoa

Islas Salomón

Wallis y Futuna