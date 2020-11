Johnny Depp pierde juicio contra diario inglés que lo presentó como un marido violento

El actor estadounidense Johnny Depp hace un gesto cuando llega el día once de su juicio por difamación contra News Group Newspapers (NGN), en el Tribunal Superior de Londres. Foto: Agencia AFP.

LONDRES, INGLATERRA.- El actor estadounidense Johnny Depp, descrito como un marido violento con su exesposa Amber Heard por The Sun en 2018, perdió el lunes el juicio por difamación contra ese diario sensacionalista británico que, según el juez, escribió algo "sustancialmente verdadero".



La estrella, de 57 años, que expuso sus excesos con las drogas y su extravagante estilo de vida al escrutinio público en este juicio de alto riesgo puede ver así más dañada una reputación que buscaba limpiar.

VEA: FOTOS del rostro golpeado de Amber Heard



En opinión del juez londinense Andrew Nicol, "los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero".



El proceso, celebrado ante la Alta Corte de Londres, giraba en torno a un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos".



Durante las tres semanas de audiencias en julio, Depp se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard pese a la violenta relación que mantuvo la pareja, casada de 2015 a 2017.



El protagonista de "Piratas del Caribe" aseguró que la frase escrita por el diario inglés había dañado su imagen en Hollywood, poniendo en peligro su carrera.



Depp fue "mencionado al mismo nivel que el magnate del cine Harvey Weinstein", condenado en marzo en Estados Unidos por delitos sexuales, llegó a afirmar el abogado de la estrella, David Sherborne.

Vea aquí: Audio revela que Johnny Depp sufría violencia de su esposa Amber Heard



Por ello, demandó al grupo editor News Group Newspapers (NGN) y a su director ejecutivo, Dan Wootton.



Johnny Depp iba a retomar el año que viene el papel del malvado Gellert Grindelwad en "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", un derivado del universo mágico de Harry Potter. Pero este caso ha puesto en duda su participación en la película.

Violencia conyugal

"Las víctimas de violencia conyugal nunca deberían tener que guardar silencio", reaccionó un portavoz de The Sun que dio las gracias al juez, así como a la actriz por "su valor al testificar ante el tribunal".



"Este veredicto no es una sorpresa", afirmaron los abogados de Heard, asegurando que esta quiere ahora "obtener justicia" en otro caso por difamación pendiente en Estados Unidos.



NGN basó su defensa en 14 supuestos casos de abuso de Depp a Heard, que desgranó con todo lujo de detalles durante el proceso y que parecieron convencer al juez.



"He llegado a estas conclusiones después de haber examinado en detalle los 14 incidentes en que los demandados se basan, así como las consideraciones generales presentadas por el demandante", escribió Nicol.



El caso, calificado como "el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra", sacó al sol los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio entre Depp y Heard.



El tribunal escuchó escabrosas historias sobre abuso de drogas, heces en la cama matrimonial, sospechas de infidelidades y un dedo seccionado con una botella durante una violenta pelea.

Vea aquí: Amber Heard afirma haber temido que Johnny Depp la matase



Reconociendo abusar de los estupefacientes y el alcohol, el actor aseguró que en sus años de matrimonio con Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimar a la modelo y estrella de cine de 34 años.



Y que nunca le había puesto la mano encima a una mujer, afirmación que apoyaron los testimonios escritos de sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder.



Depp conoció a la actriz de "La chica danesa" y "Aquaman" en el rodaje de "Diario de un seductor" ("Los diarios del ron" en España) en 2011 y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.



La actriz habló entonces de "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que Depp negó con vehemencia.



Durante el juicio en Londres, el abogado de Depp se esforzó por presentar a la intérprete como la verdadera violenta de la pareja. Y la acusó de ser una "mentirosa compulsiva" que había fabricado durante años un caso contra el actor para propulsar así su carrera.

Lea aquí: Johnny Depp dice excrementos en la cama acabaron con su matrimonio