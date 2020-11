Revelan la última foto que se tomó Sean Connery

LONDRES, INGLATERRA.-La última foto pública de Sean Connery data de agosto de 2019, fecha en la que festejó su cumpleaños 89. La imagen fue compartida por su nueva Fiona Ufton.

En la imagen que fue tomada el 25 de agosto del año pasado muestra al icónico actor junto a su hijo Jason y Fiona. Todos lucen sonrientes y felices.

Fiona Ufton publicó en sus redes sociales la última foto de Sean Connery.

Triste deceso

Jason Connery, hijo de Sean, declaró a la prensa británica que su padre llevaba “mal un tiempo”, y que murió durante la noche acompañado por su familia en Nassau, en las Bahamas.

“Es un día triste para todos los que conocieron y quisieron a mi papá y una pérdida triste para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron el maravilloso don que tenía como actor”, dijo Jason Connery a la BBC.

Carrera

Aunque será más recordado por su papel de Bond, Connery disfrutó de una variada carrera que le mereció un Oscar al mejor actor de reparto por su representación de un duro policía irlandés en “The Untouchables” (“Los intocables”) de 1987.

Sean Connery fue un carismático actor escocés que alcanzó el estrellato internacional. Foto AP





También tuvo grandes papeles en cintas que incluyen “Indiana Jones and the Last Crusade” (“Indiana Jones y la última cruzada”), “Highlander” (“Highlander - El inmortal”) y “The Hunt for Red October” (“La caza al Octubre Rojo”).