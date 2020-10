Zinedine Zidane confía en tener "en breve" a Hazard

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, confía en tener "en breve" con el equipo al extremo belga, Eden Hazard, del que afirmó que "ya ha pisado el césped".



"Eden pisado el césped otra vez. Su lesión fue un poco más de lo previsto", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Shakthar Donetsk el miércoles en Madrid.

"Confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros aquí. Espero que en breve vamos a ver a Eden Hazard, y para siempre. Queremos que entre y que esté toda la temporada con nosotros", añadió.



Tras una temporada 2019-2020 lastrada por varias lesiones en el tobillo derecho, el internacional belga, último gran fichaje del Real Madrid en 2019, volvió a lesionarse en septiembre en la pierna derecha.



Otro ausente para enfrentarse al Shakhtar Donetsk el miércoles podría ser el capitán Sergio Ramos, víctima de un golpe en la rodilla izquierda el sábado en la derrota liguera contra el Cádiz (1-0).



"Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado con nosotros", dijo Zidane, agregando que "tiene molestias y no queremos arriesgar nada".



"Veremos mañana, pero hoy no ha podido entrenar con normalidad", afirmó el técnico merengue.



"Es algo que habrá que ver mañana. Es el capitán, se le echará de menos, pero tenemos otros defensas de nivel mundial listos para jugar, si el capitán no puede jugar. También confío mucho en otros jugadores", dijo el portero belga Thibaut Courtois.

