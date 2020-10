Trump asegura ser "inmune" al covid-19 y se muestra listo para combate electoral

'Tienen un presidente que es inmune. Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente', agregó Trump.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ya es "inmune" al covid-19, en un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su oponente demócrata, Joe Biden, en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre.



"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.



"Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó Trump, quien busca obtener un segundo mandato, en referencia a Biden.

Pese a las afirmaciones de Trump, la cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara.



En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al coronavirus que "no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección".



Ese mismo mes, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por covid-19 en el mundo, unos meses después de la recuperación del paciente.



Trump publicó otro mensaje en Twitter que luego fue etiquetado con una advertencia de la red social por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación al covid-19.

"Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!", escribió.



Trump hizo estas declaraciones un día después de que su médico, Sean Conley, emitiera un breve mensaje en el que indicaba que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus.



"Anticipo un regreso totalmente seguro del presidente a sus compromisos públicos", escribió.



El sábado, el presidente apareció en la Casa Blanca para su primer acto público frente a sus seguidores desde el anuncio de su contagio.



El regreso a los mitines de campaña por el país, de los que disfruta el presidente, está programado para esta semana, con un ritmo intenso: el lunes hará un acto en Florida (sureste); el martes, en Pensilvania (noroeste), y el miércoles, en Iowa (centro).

Sembrando dudas

Durante la entrevista con Fox News, Trump, de 74 años, también insinuó que su rival demócrata, de 77, podría estar enfermo.



"Si miras a Joe, estaba tosiendo terriblemente ayer (sábado), luego agarraba su máscara, luego estaba tosiendo", dijo.



"No sé qué significa eso, pero la prensa no ha hablado mucho de eso", agregó.



Después de que se anunciara que el presidente había contraído covid-19, al igual que su esposa Melania Trump, el equipo de campaña de Biden publica diariamente los resultados de las pruebas a las que se somete el candidato. Hasta el momento todas dieron negativo.



Una transparencia que no practica el presidente de Estados Unidos. Su equipo médico se niega a decir cuándo Trump dio negativo por última vez.

