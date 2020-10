Salen a la luz grabaciones secretas que revelan la frustración de Melania

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, está en el ojo del huracán después de que salieran a la luz audios suyos expresando su frustración por ser criticada por la política antiinmigrantes del magnate.

Todo fue revelado exclusivamente en “Anderson Cooper 360” de CNN el jueves 1 de octubre por la noche y fueron grabadas por Stephanie Winston Wolkoff, una examiga y exasesora principal de la primera dama, tras deja la Casa Blanca.



“Dicen que soy cómplice. Soy igual a él, lo apoyo. No digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy”, se escucha en una de las grabaciones.

Además agrega: “Estoy trabajando… mi c*** en las cosas navideñas, ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?”.

La guapa Melania también reprochó que nadie criticara la gestión de Obama. “Está bien, y luego lo hago y digo que estoy trabajando en Navidad y planeando la Navidad y me dijeron, ‘Oh, ¿qué hay de los niños que fueron separados?’ Dame un jodido descanso. ¿Dónde estaban diciendo algo cuando Obama hizo eso? No puedo ir, estaba tratando de que el niño se reuniera con la madre. No tuve la oportunidad, hay que pasar el proceso y a través de la ley”.

Los audios causaron gran revuelo a nivel mundial, por lo que la jefa de personal de Melania Trump, Stephanie Grisham, criticó a Wolkoff por exponer la conversación.



“Grabar en secreto a la primera dama y romper intencionalmente un acuerdo de no divulgación para publicar un libro lascivo es un claro intento de relevancia. El momento de esto sigue siendo sospechoso, al igual que este ejercicio interminable de autocompasión y narcisismo”, dijo.

Melania, triste por niños migrantes

Melania Trump también dejó saber algunas frases que ha escuchado de niños migrantes llevados “por coyotes” a Estados Unidos.



“Los niños dicen: ‘¿Tendré mi propia cama? ¿Dormiré en la cama? ¿Tendré un armario para mi ropa?’ Es muy triste escucharlo, pero no tenían eso en sus propios países, duermen en el suelo”, dijo en la cinta.

“Allí los cuidan muy bien. Pero ya sabes, sí, no están con sus padres, es triste. Pero cuando vienen aquí solos o con coyotes o ilegalmente, ya sabes, tienes que hacer algo”, indicó, refiriéndose a los centros de detención.



Lo que más causó polémica fue que la Primera Dama puso en duda la versión de algunos inmigrantes al decir que están en peligro en sus países.



“A muchas mamás y niños se les enseña cómo hacerlo. Se acercan y dicen: ‘Oh, nos matará un pandillero, seremos, ya sabes, es muy peligroso. Así que se les permite quedarse aquí", se le escucha decir.

