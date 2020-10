"Yo le dije que no se fuera": madre de migrante hondureño muerto en la caravana

Redacción

CORTÉS, HONDURAS.- Con una mirada triste que reflejaba el dolor incomparable de haber perdido a un hijo, la señora Delia Maldonado lamentó esta mañana la muerte de uno de sus tres hijos, quien falleció de forma accidental mientras integraba la caravana migrante que partió de Honduras el pasado miércoles.

La acongojada madre recordó durante una entrevista con un medio de comunicación televisivo, que a pesar de sus súplicas el joven Félix Enrique Lara Maldonado (17) tomó su mochila, una mudada de ropa y partió desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo al "sueño americano".

"Él a mi no me dijo nada, sino que fue otro muchacho de los que van con él que nos dijo. Entonces yo le dije que no se fuera, pasaba platicando con él, tenía como tres días de estarlo aconsejando", recordó la mujer.

Maldonado aseguró que su hijo era una persona tranquila, que pasaba trabajando y cuando no estaba laborando no salía de su humilde vivienda, sin embargo, la precariedad económica y la falta de oportunidades de empleo lo obligaron a migrar.

Camino de muerte y dolor

Cuando la caravana de migrantes hondureños se conducía a la altura del departamento de Izabal, en Guatemala, Félix y otros migrantes solicitaron "jalón" a los vehículos que pasaban por la carretera, debido al cansancio que presentaban tras caminar varios kilómetros desde que salieron de su país natal.

Sin embargo, según los testimonios de quienes observaron la tragedia, cuando el joven intentó subir a una rastra se resbaló y cayó debajo de las llantas del vehículo pesado, muriendo al instante.

En fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales se observa la angustia que vivieron sus compatriotas, al ver a uno de los suyos inerte, con una mochila de colores azul y blanco y con la leyenda "Honduras" en su espalda.

Sus familiares solo pidieron a las autoridades nacionales que los ayuden para poder repatriar el cuerpo del infortunado joven y así poder darle cristiana sepultura.

Las autoridades de la Cancillería hondureña confirmaron más tarde que el proceso para retornar el cuerpo ya fue iniciado.

