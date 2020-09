Frida Sofía arremete contra Ninel Conde y su nuevo novio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, arremetió contra Ninel Conde luego que esta la acusara de aliarse con su expareja Giovanni Medina para ensuciar su nueva relación.

Las declaraciones de Conde ocurren después de que saliera a la luz, en el programa Chisme No Like, que su actual pareja, Larry Ramos, se acercó hace un par de años a Frida Sofía con el propósito de llegar a Alejandra para que invirtiera en sus negocios.

Según el famoso sitio de farándula, Larry logró algunos objetivos aunque al parecer las cosas no salieron bien porque recientemente Guzmán demandó al empresario, quien además enfrenta otros procesos legales por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito.

Escándalo

Ante el gran escándalo en los medios de comunicación, Ninel decidió dar unas declaraciones al programa Suelta la Sopa.

“Todo esto es un complot de mi ex Giovanni Medina y Frida Sofía para tratar de ensuciar mi relación. Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”, dijo al periodista Pedro Infante.

Las palabras de la también actriz llegaron a oídos de Frida, por lo que se desató su furia.

Mediante su cuenta en Instagram escribió: "Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que “qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”, yo te respondo “pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo”. Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”.

Ninel no se ha pronunciado sobre el mensaje de la heredera de Guzmán.