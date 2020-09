Dos pitones derrumban el techo de una casa en Australia

CANBERRA, AUSTRALIA.- Un hombre en Australia descubrió con sorpresa, al regresar a su casa, que el techo de la cocina se derrumbó por el peso de dos grandes pitones que aparentemente se disputaban una hembra.



David Tait entró a su casa en Laceys Creek, estado de Queensland, el lunes y halló un gran trozo de su techo sobre la mesa de la cocina.

VIDEO: Niña sobrevive tras ser elevada por los aires por una cometa



“Sabía que no había llovido, así que me puse a buscar la causa”, dijo Tait a la emisora Nine Network el martes.



No tardó en hallar a los culpables: eran dos pitones de 2,8 metros de largo que habían reptado a un dormitorio y la sala. El peso combinado de las dos serpientes —que no son venenosas— era de unos 45 kilos.



El cazador de serpientes Stephen Brown las atrapó y se las llevó.



“Diría que eran dos machos que se disputaban una hembra que se encontraba en el techo”, dijo Brown, quien sospecha que la hembra aún estaría en el techo o en las cercanías.



Los machos fueron regresados a su medio silvestre.

LEA: Nueva especie de serpiente venenosa recibe el nombre del vocalista de Metallica